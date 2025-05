Javier Negre dijo que el PN perdió por "no dar la batalla cultural" y advirtió que había muchos blancos en La Derecha Fest

Según cuenta el propio Negre, la decisión de hacer el festival (que ya había tenido una versión en Buenos Aires) se debió al éxito de La Derecha Diario a partir de aquel encuentro suyo con Orsi. "Vimos que había un espíritu libertario, que había gente con ganas de dar la batalla cultural y desafiar a la izquierda de una forma más contundente que la que lo hace el Partido Nacional (PN)".

El español entiende que su manera de hacer periodismo puede gustar o no, pero subraya que su interacción con el ahora presidente "revolucionó" el panorama. También, señala que el medio de comunicación del que es dueño reconoce ser de derecha, cuando muchos otros son de izquierda pero, a su criterio, se esconden detrás de una presunta "neutralidad".

Reside en Buenos Aires, pero se pasa la vida viajando: La Derecha Diario está en siete países. En Uruguay, el medio tiene tres periodistas, más una supervisión argentina, y si bien ha estado activa en redes los últimos días, no renueva su portada web desde que dejó como principal una nota del 10 de abril sobre el abogado (y candidato a edil por el Partido Socialista) Juan Ceretta.

Para hablar sobre el evento de este viernes, sobre los medios de comunicación en Uruguay, los errores que entiende que cometió el PN, su pasado como periodista en el diario El Mundo y la "batalla cultural" para que, entre otras cosas, las personas se sientan orgullosas de llamarse de derecha, Negre dio una entrevista a El Observador. A continuación, un resumen:

La Derecha Fest con Javier Negre Foto: prensa del evento

Dijeron que La Derecha Fest se realizó a pesar de los "intentos de censura de la izquierda". ¿Quiénes son estas personas de la izquierda? ¿A ustedes les consta que fue el Frente Amplio (FA)?

No, son usuarios de redes sociales que se esconden bajo pseudónimos. El hotel nos llamó y nos comunicó que no podían hacerlo, que estaban recibiendo llamadas, amenazas. Estoy casi convencido que fueron más grupos de extrema izquierda, que a lo mejor pueden sentir simpatía del FA. No creo que fuese una llamada directamente ni de Orsi ni de ningún dirigente al más alto nivel. Y luego hicieron una cosa graciosa: los días antes cambiaron la localización del evento en Google Maps. Renombraron el auditorio y mandaron a gente a otro lugar. Sé que hay una parte dentro del FA que es muy radical, pero por las primeras medidas que está haciendo Yamandu Orsi, afortunadamente Uruguay no se está radicalizando tanto como México. Yo soy de la teoría que dentro de unos años él tendrá que radicalizarse por la presión de las bases comunistas que forman parte del FA.

En su momento habías dicho que La Derecha Diario llegó a Uruguay de casualidad, porque vos estabas en Punta del Este de paseo y hacía mal tiempo y justo viste que el candidato favorito iba a estar en un evento. ¿Eso es verdad?

Te lo juro. No tenía interés en Uruguay porque me habían dicho que era un país pequeño, moderado, que mis posiciones no gustaban. Pero me invitaron a Punta del Este a pasar unos días, tranqui, con la mala suerte de que hubo mal tiempo. Eran tres días de lluvia horrorosa, viento. Y yo que tengo el gusanillo periodístico, me enteré que Orsi iba a dar un mitin como a una hora y dije "¿por qué no voy para allá y le hago una pregunta?". Y la verdad que fue interesante.

¿Cómo ves a los medios uruguayos?

El panorama de medios de Uruguay me parece relativamente sano. Hay más izquierda porque lo hizo muy bien el FA. La televisión pública de Montevideo es una ruina económica, un agujero de dinero público con el que se hace política, se ha utilizado para calumniarme, para difamarme. A la derecha le faltan empresarios que financien proyectos como el de La Derecha Diario Uruguay. Dentro del centro estáis una serie de medios como El Observador, como El País. He visto que La Diaria ha hecho algo sobre el evento con un perfil crítico, pero respetuoso. Por lo tal, bien.

¿Cómo se financia La Derecha Diario?

Con empresarios privados, que por respeto no voy a revelar sus nombres, pero tampoco necesitamos mucha financiación. Con el sueldo aquí de un periodista podemos tener más influencia que muchos medios de comunicación. Tenemos una audiencia consolidada y publicidad programática, anunciantes. No respondemos a ningún gobierno pero hay empresarios que creen en la libertad y que tratan de cuidarnos.

¿Cuántas personas trabajan? ¿Y tienen oficina? En su momento habías dicho que iban a estar cerca de la Intendencia de Montevideo.

Lo estuvimos valorando, pero a nivel económico, a nivel de impuestos, no nos convenía. Ahora el periodismo te permite teletrabajar. Y como nosotros hacemos mucho periodismo de calle, no es operativo que los chicos anden perdiendo en un bondi una hora cuando pueden estar haciendo periodismo. Tenemos tres personas, muy jóvenes, muy talentosos. También tenemos gente supervisando en Buenos Aires, que son un poco los que marcan la línea editorial. Yo soy el propietario, pero desgraciadamente teniendo siete países también, no puedo dedicarme a venir tanto. Vivo en Buenos Aires, aunque realmente vivo en un avión.

Viendo el portal de La Derecha Diario... eso es comunicación, no es periodismo. El periodismo trata de ser objetivo, da información chequeada, informa sobre hechos de interés público, no busca dar la "batalla cultural".

A diferencia de los medios de izquierda que se ponen nombres aparentemente neutrales, nosotros vamos de frente. Decimos que somos de derechas. Hacemos periodismo militante de la libertad, de la verdad, provocamos que piensen, abrimos debates que están proscritos en la prensa tradicional. Esa hipocresía de la izquierda que dice "estos no son periodistas, son nazis, esto es periodismo militante".... Aunque te lo enseñen en la universidad, la objetividad no existe porque venimos condicionados por prejuicios, valores, líneas editoriales desde que nacemos.

Hay algo sobre lo que has hablado, pero que vale la pena preguntarte porque influye en qué tanta confianza se puede tener en vos como periodista y en el medio que trajiste al país. En 2019, la Justicia te condenó, junto al diario El Mundo, por una nota donde contabas la historia de una mujer que había sido pareja de un asesino. La sentencia decía que "jamás fue concedida una entrevista" y que la mujer "nunca fue víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas" como decía la nota. ¿Qué pasó ahí?

La entrevista no fue "concedida" oficialmente, pero las declaraciones existen. Me presenté en su casa y, como hacen muchísimos periodistas, llamé al timbre, me abrieron la puerta y recogí una serie de declaraciones grabadas, que esa fue la clave para que El Mundo no me despidiese. La sentencia nos condena por el uso ilegítimo de una fotografía de una víctima de violencia de género. Ahí hizo mal mi jefe, porque yo era colaborador. Firmé el texto y por eso me comí esto. Él se descarga una foto de Facebook, la pixela con tan mala pata de que cuando la colgó a la página web, un hacker, o quien fuese, la despixeló. Quedó expuesta la chica y su familia nos denunció.

¿Y la parte que dice que ella "nunca fue víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas" como dice la nota?

Ella estaba dolida porque en el reportaje parecía que a pesar de haber sufrido ese infierno con ese hijo de puta, no previno a las otras. Cuenca (donde vive la mujer) es como un pueblo. Le daba miedo que le dijeran: "oye ¿por qué no avisaste que este tío era un cabrón? ¿por qué no lo dijiste?". Pedimos disculpas a la víctima por haber expuesto su identidad y es una lección de la que hay que aprender, pero de ahí a que lo usen para difundir fake news, medios de izquierda que están condenados por derecho al honor, por rectificaciones... Meses después monté un canal de YouTube en mi tiempo libre y fue cuando El Mundo consideró que ese canal de YouTube era competencia desleal y me echó. ¿Qué hizo la izquierda? Mezclar los dos temas.

Algo que está pasando a nivel internacional, y también en Uruguay, es que los varones jóvenes se están volviendo más de derecha que las mujeres. ¿Esto es algo que vieron en La Derecha Fest? ¿Por qué te parece que la derecha es más atractiva para los hombres?

Es cierto que tradicionalmente los partidos de derecha se han asociado a más posturas antifeministas, cuando yo no estoy en contra del feminismo. Yo estoy en contra del feminismo radical. Las mujeres tienen que conseguir trabajo por sus méritos, por su capacidad de trabajo, no porque haya una cuota. No queremos lobbies feministas radicales, no queremos lobbies contra la violencia de género que lo que hacen es quedarse la plata y no dárselas a las víctimas. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo más mujeres que hombres, tengo más jefas que jefes. Los grandes medios de comunicación han colocado el estigma de que Javier Milei, de que (el líder de Vox) Santiago Abascal, de que (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, de que Javier Negre, son machistas. Esa lluvia fina de todos los días al final cala. Pero sí estamos viendo cómo cada vez más mujeres, incluso mujeres que tienen hijos o padres que son víctimas de denuncias falsas por violencia de género, se enrolan a nuestro movimiento. Ayer había mucha gente. No me dio el tiempo para calcular el porcentaje, pero mucha gente joven y también gente mayor.

La Derecha Fest con Javier Negre Foto: prensa del evento

En Uruguay pasa, y quizás también en otras partes del mundo, que raramente una persona se autoidentifique de derecha, mientras que sí mucha gente lo hace como de centro o de izquierda. ¿Parte de esta batalla cultural es que las personas se sientan orgullosas de llamarse de derecha?

Sí, yo creo que lo que estamos haciendo es que la gente sienta orgullo y no tenga miedo a reconocerse que es de derechas. Hay mucha gente que tiene miedo y viene al evento de Uruguay y dice: "joder, hay 2000 tíos que han cogido un autobús, que se han venido a media hora de Montevideo y que han pagado US$ 30". Reconocemos que en Uruguay tarda más que en Argentina, pero en el momento que se rompa...

Hace unos días, La Derecha Diario publicó en X que Álvaro Delgado había hecho un "papelón" al asistir "sonriente" al acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores. ¿Por qué es un papelón que un político tenga la tolerancia como para ir a un lugar donde hay gente que no piensa como él?

Nosotros tenemos una línea editorial de derechas, donde no creemos en los sindicatos. Lejos de ayudar a los trabajadores son herramientas de poder al servicio de la izquierda. Están subvencionados por los gobiernos. Como sabemos que en el PN todo se hace en base a sondeos y no en base a ideas realistas, se ha convertido en un partido gris. Demasiado pragmático, sin ideas. Yamandú Orsi arrasó porque hizo una buena campaña comunicando dentro de su espectro ideológico. Y en cambio, el PN se movió en hacerse fotos con los sindicatos, en hacer guiños a la izquierda. Por muchas propuestas sociales, apelaciones a la justicia social, ese voto ya se lo lleva Orsi. El señor Delgado perdió las elecciones porque no fue valiente. (Luis) Lacalle Pou tampoco se mojó, tampoco se implicó en la campaña. No fueron a municipios, no hicieron campaña a pie de calle, no cuidaron a periodistas influyentes, a comunicadores. No dieron la batalla cultural que sí ocurrió en Argentina donde una persona sin el apoyo de los medios tradicionales, solo con La Derecha Diario y las redes sociales, arrasó. Y lo que pasa en Argentina suele acabar ocurriendo en Uruguay, aunque llegan siempre más tarde. He notado aquí, donde somos medio líder en interacciones en Twitter, que hay gente que quiere dar caña a este tipo de políticos.

¿Tenés vínculo con algún político de Uruguay?

Con Delgado he coincidido alguna vez: hola y adiós. Con Lema un día me encontré en Montevideo y hubo una breve charla... Pero de hecho, en esta campaña de Montevideo prácticamente no estamos, porque no nos da el tiempo de estar en todos los sitios. A Andrés Ojeda lo conocí, porque uno de sus gurús es de España, Aleix Sanmartín, pero no hicimos nada de campaña. Es cierto que se solidarizó con nuestro medio. Es un político con ganas, joven, talentoso, pero no hay una relación estrecha. A Rolando Rozenblum lo conozco, que se presenta de alcalde en Punta del Este, a Miguel Abella (candidato por el oficialismo a la Intendencia de Maldonado) lo conozco, a Enrique Antía (actual intendente) lo entrevisté. Es decir, más a la gente de Maldonado, Punta del Este. A algún representante del PN en Colonia, pero no ha habido una financiación, una relación de campaña, de estrategia electoral. Para el PN somos un medio demasiado radical. Quieren estar en el centro y nosotros nos estamos moviendo a posiciones en la derecha. Les digo que el momento que le salga un partido tipo libertario le va a hacer un roto porque esa sensibilidad interna me consta que se debate. Hay mucha gente que está muy incómoda, en el acto de ayer había mucha gente del PN.