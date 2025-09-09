Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÉMICA

Fernando Pereira: al Frente Amplio le tocó "gobernar en un país con serias restricciones" por "un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou"

El presidente del Frente dijo que es necesario cambiar las "decisiones" del gobierno anterior, que dejó una "deuda de más de 1.000 millones de dólares"

9 de septiembre 2025 - 9:44hs
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que a su partido le "tocó gobernar en un país con serias restricciones" debido a "un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou".

En un discurso realizado en el Centro de Protección de Choferes, en el marco de una gira del Frente para presentar el Presupuesto de 2025, Pereira reconoció que esta propuesta no va a "resolver todos los problemas que tiene el Uruguay", pero sí "va en la dirección correcta, en la dirección que tiene que ir un gobierno de izquierda".

"Un Presupuesto es cuánto se le cambia la vida a las personas", detalló el presidente frenteamplista, quien cree que su partido está encabezando una "revolución de las cosas simples".

Más noticias
partido socialista decide entre tres candidatos para la sucesion de civila, quien no integrara listas
FRENTE AMPLIO

Partido Socialista decide entre tres candidatos para la sucesión de Civila, quien no integrará listas

Gabriel Oddone
PRESUPUESTO

Oddone sobre impuesto a ganancias de capital: "Si ponés plata afuera no pagás y si pones acá pagás; ¡es de locos!"

Según Pereira, "un gobierno de izquierda tiene que poder gobernar cuando hay viento de cola y cuando hay dificultades". "En este caso, nos tocó gobernar en un país con serias restricciones, producto de un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou", remarcó en ese sentido.

Por ello, Pereira apuntó a que es necesario cambiar las "decisiones que se tomaron en el gobierno anterior", que llevaron a la administración actual a asumir con una "deuda de más de 1.000 millones de dólares".

Recordó, dentro de esa cifra, el embargo de las cuentas del Estado en Luxemburgo por la demanda de Larah, vinculada al caso Pluna.

"Todo lo que podía esperarse y mucho más fue lo que sucedió cuando tomamos el gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente y en eso estamos, y lo tenemos que hacer con tranquilidad", expresó el presidente del Frente en su discurso, consignado por Telemundo.

Temas:

Fernando Pereira Frente Amplio Luis Lacalle Pou Presupuesto

Seguí leyendo

Las más leídas

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará
REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Luisana Lopilato
JUSTICIA

Justicia dará a conocer sentencia de denuncia millonaria de Luisana Lopilato a empresa de Uruguay por usar su imagen cuando era menor sin autorización

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos