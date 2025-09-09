Fernando Pereira: al Frente Amplio le tocó "gobernar en un país con serias restricciones" por "un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou"

El presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira , dijo que a su partido le "tocó gobernar en un país con serias restricciones" debido a "un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou".

En un discurso realizado en el Centro de Protección de Choferes, en el marco de una gira del Frente para presentar el Presupuesto de 2025 , Pereira reconoció que esta propuesta no va a "resolver todos los problemas que tiene el Uruguay" , pero sí "va en la dirección correcta , en la dirección que tiene que ir un gobierno de izquierda".

"Un Presupuesto es cuánto se le cambia la vida a las personas", detalló el presidente frenteamplista, quien cree que su partido está encabezando una "revolución de las cosas simples".

Según Pereira, "un gobierno de izquierda tiene que poder gobernar cuando hay viento de cola y cuando hay dificultades". "En este caso, nos tocó gobernar en un país con serias restricciones, producto de un pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou" , remarcó en ese sentido.

Por ello, Pereira apuntó a que es necesario cambiar las "decisiones que se tomaron en el gobierno anterior", que llevaron a la administración actual a asumir con una "deuda de más de 1.000 millones de dólares".

Recordó, dentro de esa cifra, el embargo de las cuentas del Estado en Luxemburgo por la demanda de Larah, vinculada al caso Pluna.

"Todo lo que podía esperarse y mucho más fue lo que sucedió cuando tomamos el gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente y en eso estamos, y lo tenemos que hacer con tranquilidad", expresó el presidente del Frente en su discurso, consignado por Telemundo.