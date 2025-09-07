Eligieron Uruguay para probar una máquina que enfría bebidas en 30 segundos, sellaron alianza con las principales cadenas de supermercados y ahora buscan posicionarse en un nuevo segmento

Uruguay fue el país que los emprendedores argentinos Santiago Schmidt, Marcos Condomí Alcorta y Nicolás Kölliker eligieron a fines de 2023 para lanzar su solución. Una idea que les llevó años desarrollar y que nació cuando estudiaban en la universidad.

La tecnología, que solo utiliza electricidad, consiste en una máquina que permite enfriar latas y botellas en menos de 30 segundos , una especie de microondas a la inversa que hasta ese momento no existía en el mercado.

“Hicimos estudios de mercado y nos dimos cuenta que el sector de consumo masivo estaba perdiendo un montón de plata por la falta de frío . Empezamos a trabajar con mucha gente hasta que dimos con un método para enfriar bebidas en segundos. Levantamos inversión para hacer prototipos y lo patentamos en 2019 . Nos tomó años encerrados en un laboratorio encontrar la solución. Recién para 2022 teníamos algo sólido y comparable”, contó Schmidt, uno de los cofundadores a Café y Negocios sobre los inicios de la empresa.

Fue así que al momento de lanzar su producto, los emprendedores optaron por dar el primer paso en un mercado que les resultara seguro para poner a prueba su tecnología y Uruguay se convirtió en la elección natural . Su escala geográfica, que facilita la operación y el desplazamiento; la crisis económica que atravesaba la vecina Argentina; el respaldo de los inversores, la constante llegada de turistas de diversas nacionalidades a los principales balnearios del país, y el consejo de algunos expertos, fueron algunos de los factores que empujaron esa elección.

Pero ese mercado, que inicialmente vieron como “de prueba”, y que les permitió luego escalar su solución a México, Chile y España, resultó ser mucho más atractivo y hoy es una de las grandes apuestas de la compañía.

En el país la startup cerró acuerdos con grandes cadenas de supermercados como Tata, y Tienda Inglesa, así como con grupos como FNC y Femsa, y actualmente tiene más de 350 máquinas en el país, detalló el country manager de la empresa en Uruguay, Pedro Fassio.

Además, recientemente desembarcaron en departamentos del país por fuera de la zona costera como Minas, Paysandú y Salto, de la mano de Tata y Femsa.

El modelo de negocio de la startup se basa en el leasing, un contrato mediante el cual se cede el uso de un bien a cambio de cuotas periódicas durante un plazo determinado, y que otorga al cliente la opción de comprarlo o devolverlo al finalizar.

En el caso de Chill It, la compañía ofrece a sus clientes una prueba gratuita y una vez concluido ese período, los usuarios pueden optar por dos modalidades de arrendamiento: $ 6.000 mensuales durante 12 meses o $ 8.500 mensuales durante 6 meses. Finalizado el contrato, también cuentan con la posibilidad de adquirir la máquina por US$ 3.390.

Uruguay como escenario de innovación y las nuevas apuestas de la compañía en materia de segmentos y mercados

Otro de los puntos que los emprendedores destacan del mercado uruguayo, es que el país fue el escenario que dio origen a un nuevo desarrollo de la startup: la Chill It Wine, una máquina diseñada para enfriar vinos. La innovación no surgió de manera espontánea, sino como respuesta a la demanda de actores del canal minorista -restaurantes, hoteles y comercios especializados-, lo que abrió para la empresa una nueva vertical de negocio.

Captura de pantalla 2025-09-06 134354

En Uruguay esto les permitió alcanzar acuerdos con reconocidas marcas como Sheraton Colonia, Enjoy de Punta del Este, Fellini y Parrilla García, y es uno de los caballitos de batalla de Chill It en los otros mercados en los que tienen presencia. Hoy tienen 100 máquinas de este tipo instaladas en Uruguay y el objetivo es triplicarlas de cara a la temporada de verano.

Para los próximos meses, adelantó Fassio, la meta es duplicar la cantidad de máquinas en general, alcanzando las 600 máquinas, y apostar por un nuevo segmento: el de las bebidas energizantes.

Por otro lado, en base a su experiencia con el sector de supermercados, los emprendedores identificaron que esta es una de las bebidas que más eligen los consumidores para enfriar y recientemente comenzaron a avanzar en la búsqueda de acuerdos con alguna de las principales marcas de la industria, un objetivo que esperan que se concrete para esta temporada y para el que ya mantienen conversaciones.

“Todo el desarrollo y la parte de ingeniería que se hace en México, se alimentó 100% del boom que tuvimos en Uruguay, cada nuevo lanzamiento lo lanzamos en Uruguay y después lo llevamos a México”, sostuvo el cofundador sobre el rol de Uruguay para la compañía.

Además de enfocarse en el desarrollo de nuevas máquinas, por ejemplo un modelo que enfríe champagne y tequila, la startup ya tiene en la mira un nuevo mercado dentro de su plan estratégico: Estados Unidos. La proyección de Chill It, luego de consolidar su presencia en México, es comenzar a explorar algunos de los principales polos del sur estadounidense, como Miami, Texas y California, un gran paso a nivel de negocio para el que proyectan lanzar nuevas rondas de inversión.