Se mudó a Montevideo para estudiar contaduría, fue campeón de básquetbol con un equipo local y terminó creando una empresa que factura millones

“Como emprendedor uno tiene que cargar con muchas responsabilidades que no son para cualquiera, hay personas y familias que dependen de esa compañía y del éxito que tenga”, sostuvo.

A nivel personal, también compartió cómo logra combinar una profesión tan demandante con su rol de padre, narró el momento en su trayectoria en el que aprendió la importancia de cuidarse a sí mismo y reveló cómo maneja la responsabilidad de liderar una empresa.

“Creo que uno para poder construir hacia afuera tiene que construir hacia adentro. Una de las cosas que más me ayuda a manejar la incertidumbre es la meditación", reflexionó.

¿Qué hace Trafilea y cómo ha sido su crecimiento?

Trafilea es una empresa uruguaya de e-commerce y tecnología fundada en 2014 en Montevideo. Nació como una agencia de marketing digital y rápidamente evolucionó hacia la creación de marcas propias, como Shapermint, Truekind y, más recientemente, The Spa Dr., orientadas principalmente al mercado estadounidense.

Actualmente, la compañía opera bajo un modelo 100% remoto, con cientos de colaboradores distribuidos globalmente. Aunque su base está en Uruguay, cerca del 80% de su facturación proviene de Estados Unidos, y recientemente, inició su expansión hacia Canadá, Reino Unido y Australia. En términos financieros, Trafilea ha mantenido un crecimiento acelerado. Pasó de facturar US$ 98 millones en 2019 a más de US$ 230 millones en 2023, impulsada por su enfoque en datos, automatización y experiencia directa con el consumidor. La empresa apunta a superar los US$ 1.000 millones en los próximos años, consolidándose como uno de los casos más destacados del emprendimiento tecnológico uruguayo a nivel global.

