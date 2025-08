Las cartas de amor que terminaron incrustadas en Montevideo: la historia detrás de una placa que se volvió viral en redes

20250801 Placa de la artista Anaclara Talento Acosta en el bar Nuevo Imperial del barrio Cordón en Montevideo Foto: Mateo Piaggio

Desde el bar dijeron a El Observador que no saben quién la puso, pero que no les molesta, que incluso pintaron dos veces las paredes externas desde que está la placa y en ambos casos decidieron mantenerla. Les parece que le da cierto misticismo al bar. Cada tanto, hay gente que les pregunta qué significa (y ellos no saben). Y en los últimos días, más personas que de costumbre se acercaron hasta allí y le sacaron fotos al texto.