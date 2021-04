Las dos empresas uruguayas que se colaron entre las EEUU y Canadá en top 50 del Financial Times

El top 50 del ranking del Financial Times sobre las empresas que tuvieron un crecimiento más rápido en América abundan las compañías de EEUU mayoritariamente, y de Canadá. Pero en estos primeros 50 lugares se colaron dos empresas uruguayas: en el puesto 44 está ubicada la empresa de e-commerce Shapermint (Trafilea Group) y en el 48 la tecnológica Light-it.

Según Financial Times, Trafilea creció un 1.322,6% y su tasa de incremento anual compuesta (que mide la tasa de retorno de una inversión) es de 142,3%. Los ingresos de la firma en 2019 fueron US$ 98 millones, cuando en 2016 habían sido US$ 6,9 millones.

Trafilea se fundó en 2014 y en 2019 tenía 175 empleados, y no cotiza en bolsa, destaca el diario inglés. En agosto, fue elegida por Forbes como una de las 25 mejores empresas para teletrabajar. El empresario italiano Massimiliano Tirocchi –que hace más de 10 años decidió venir a vivir a Uruguay– fue el fundador de la empresa, que en un primer momento se dedicaba a vender productos de otras compañías, pero luego fundó marcas propias.

Por su parte, la tecnológica Light-it creció un 1.246,2% y su tasa de expansión anual compuesta es de 137,9%. Los ingresos en 2019 fueron de US$ 1,8 millones, cuando en 2016 (año en el que se fundó) habían sido de US$ 130 mil. En 2019 tenía 13 empleados, de acuerdo a los datos de Financial Times.

Light-it es una empresa desarrolladora de software y se enfocan en aplicación móviles, según su descripción de LinkedIn.

Entre las 500 empresas que integran el ranking, son cinco las uruguayas. En el puesto 66, se ubica la tecnológica Capicua; en el 392, Moove it; y en el 475, UruIT.

Esta segunda lista del Financial Times muestra una foto instantánea de la "fuerza" de las empresa cuando comenzó la pandemia desatada por el coronavirus y señala las que "probablemente" tienen la capacidad de una rápida recuperación para salir de la crisis.

Las diferencias entre los países en cuanto a la recuperación económica y el avance de la vacunación contra el coronavirus "amenaza" el desempeño de los negocios en los próximos meses, asegura el periódico. En EEUU, por ejemplo, un tercio de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, mientras que Brasil tiene una alta tasa de mortalidad y menos del 10% de la población ha recibido al menos una dosis.

Este ranking no es un reflejo del tamaño de la economía de cada país, pero sí muestra la fortaleza de su "ecosistema empresarial", dice la nota de Financial Times.