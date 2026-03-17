Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias "sanciones graves" y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo

La Cámara de Senadores prevé votar este martes las venias de Frederick Fontanot, César Ricciardi, Ismael González y Rodrigo Marqués , cuatro capitanes de navío de la Armada Nacional que fueron propuestos por el gobierno para ascender a contralmirantes.

La votación se dará luego que la comisión de defensa recibiera al final de este lunes los legajos de sanciones de los cuatro oficiales , un asunto que había pedido el Partido Nacional para definir si votaba los ascensos.

En particular, a los blancos les interesaba conocer el historial de González, uno de los oficiales que la administración de Yamandú Orsi envió a España para inspeccionar al astillero Cardama.

Tras recibir la información, los nacionalistas no prevén votarla ya que tiene varias “sanciones graves” , según confirmaron fuentes de la bancada a El Observador. Los colorados, en tanto, aún no tomaron posición pero se inclinan por tampoco votar , dijeron desde esta colectividad.

El Frente Amplio tiene mayoría como para aprobarla sin los votos de la oposición, ya que el artículo 168 de la Constitución establece mayoría simple y la izquierda cuenta con 17 de 31.

Las sanciones

Los legajos fueron enviados este lunes por el comandante de la Armada, José Luis Elizondo, en un sobre cerrado de carácter reservado. El informe, según reconstruyó El Observador, detalla que Fontanot y Marqués no tienen sanciones graves mientras que González y Ricciardi sí.

En el caso de González, el legajo muestra seis sanciones. La primera en 1995 por ir a un local bailable estando en una visita oficial en puerto extranjero y las últimas dos en 2017 por ser “negligente en el cumplimiento de sus responsabilidades”.

A los nacionalistas les llamó la atención que en estas dos últimas fue cuestionado por tener "actitudes que reflejan indiferencia e indolencia" hacia el desempeño de su cargo como director de recursos humanos, algo que -dijeron sus superiores- se reflejó en "demoras reiteradas al presentar trabajos y a la falta de iniciativa". "No cumple ordenes directas", dice una de las sanciones mientras que la otra plantea que tenía desconocimiento de su cargo, incluso en "reiterados de asuntos básicos de personal".

A su vez, tiene tres arrestos en 2008 cuando formaba parte de la Misión de Paz de Naciones Unidas en Haití (Minustah). En este caso, fue sancionado por “reclamos infundados” tras un robo que involucró a su unidad y que no comunicó. Sus superiores se enteraron por la Minustah 32 horas después del suceso. Otra fue por “dirigirse a un superior no inmediato por asuntos del servicio sin la venia correspondiente” y la tercera por “no ejercer la supervisión de la responsabilidad” que tenía a su cargo ya que les robaron materiales y se enteraron por un teniente del contingente brasilero.

En el caso de Ricciardi el legajo muestra cuatro sanciones. La primera en 1998 por una maniobra en un buque, dos en 2001 por negligencia como jefe del departamento de suministros (utilizaba la caja fuerte sin combinación por estar fuera de servicio. Informó a su superior pero no tomo ninguna medida para solucionar el problema, permitió el acceso al local a un oficial ajeno al cargo y se constataron diferencias contables), y hacer un reclamo de forma incorrecta, y la última en 2014 tras una maniobra de remolque que causó daños en el buque ROU 01.