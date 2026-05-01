El sorpresivo equipo que está en posición de clasificación al Mundial de Clubes 2029 por ranking Conmebol

El Mundial de Clubes 2025 fue la primera edición del torneo innovador de la FIFA y ya se arma la clasificación para la segunda edición en 2029 , torneo al que Flamengo de Brasil tiene su lugar asegurado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025 . El resto de participantes se definirán entre próximos campeones y por ranking Conmebol .

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Si se mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol . Con Flamengo ya clasificado como último campeón, la pelea por los cinco lugares restantes ya arrancó, y el ranking tiene dueños provisionales.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los equipos acumulan puntos a partir de la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres unidades por cada partido ganado, una por empate y tres adicionales por avanzar de fase. Al final del ciclo 2025–2028, los dos equipos mejor ubicados en el ranking que no hayan clasificado como campeones obtendrán su boleto directo.

Hay una regla clave: ningún país puede tener más de dos representantes, excepto que se trate de campeones. Eso significa que si Brasil suma un campeón más entre 2026 y 2028, ningún otro equipo brasileño podría clasificar por ranking , sin importar su posición en la tabla.

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USA3049. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 10/06/2025.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla junto al trofeo del Mundial de Clubes, durante un evento este martes, en Miami (EE.UU.). Infantino aseguró que la rebaja que han experimentado los precios de l El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla junto al trofeo del Mundial de Clubes, durante un evento este martes, en Miami EFE

En este momento, los dos equipos que clasificarían por ranking son Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador.

El conjunto brasileño acumula 54 puntos y el ecuatoriano 44, superando a Estudiantes de La Plata (36) y Racing Club de Avellaneda (35), los mejores argentinos en la tabla.

Peñarol es el equipo uruguayo mejor clasificado en el séptimo puesto con 24 puntos, los mismos que Vélez Sarsfield de Argentina, y Nacional está por debajo, 16° con 17 unidades.

Así está el ranking Conmebol camino al Mundial de Clubes