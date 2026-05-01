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El sorpresivo equipo que está en posición de clasificación al Mundial de Clubes 2029 por ranking Conmebol

Flamengo tiene su cupo por ser campeón de la Libertadores en 2025 y los otros lugares se definen entre próximos campeones y ranking Conmebol

1 de mayo de 2026 9:38 hs
El logo del Mundial de Clubes 2025

El logo del Mundial de Clubes 2025

Foto: AFP

El Mundial de Clubes 2025 fue la primera edición del torneo innovador de la FIFA y ya se arma la clasificación para la segunda edición en 2029, torneo al que Flamengo de Brasil tiene su lugar asegurado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025. El resto de participantes se definirán entre próximos campeones y por ranking Conmebol.

Si se mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol. Con Flamengo ya clasificado como último campeón, la pelea por los cinco lugares restantes ya arrancó, y el ranking tiene dueños provisionales.

Como se forma el ranking Conmebol

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los equipos acumulan puntos a partir de la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres unidades por cada partido ganado, una por empate y tres adicionales por avanzar de fase. Al final del ciclo 2025–2028, los dos equipos mejor ubicados en el ranking que no hayan clasificado como campeones obtendrán su boleto directo.

Hay una regla clave: ningún país puede tener más de dos representantes, excepto que se trate de campeones. Eso significa que si Brasil suma un campeón más entre 2026 y 2028, ningún otro equipo brasileño podría clasificar por ranking, sin importar su posición en la tabla.

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En este momento, los dos equipos que clasificarían por ranking son Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador.

El conjunto brasileño acumula 54 puntos y el ecuatoriano 44, superando a Estudiantes de La Plata (36) y Racing Club de Avellaneda (35), los mejores argentinos en la tabla.

Peñarol es el equipo uruguayo mejor clasificado en el séptimo puesto con 24 puntos, los mismos que Vélez Sarsfield de Argentina, y Nacional está por debajo, 16° con 17 unidades.

Así está el ranking Conmebol camino al Mundial de Clubes

  1. Flamengo (clasificado) — 55 puntos
  2. Palmeiras — 54 puntos
  3. Liga de Quito — 44 puntos
  4. Estudiantes de LP — 36 puntos
  5. Racing — 35 puntos
  6. São Paulo — 25 puntos
  7. Peñarol — 24 puntos
  8. Vélez — 24 puntos
  9. River Plate — 23 puntos
  10. Universitario — 22 puntos
  11. Independiente del Valle — 21 puntos
  12. Botafogo — 21 puntos
  13. Cerro Porteño — 21 puntos
  14. Libertad — 20 puntos
  15. Bolívar — 19 puntos
  16. Nacional — 17 puntos
  17. Atlético Nacional — 17 puntos
  18. Internacional — 17 puntos
  19. Sporting Cristal — 16 puntos
  20. Universidad de Chile — 13 puntos
  21. Independiente Rivadavia — 12 puntos
  22. Corinthians — 12 puntos
  23. Barcelona — 10 puntos
  24. Rosario Central — 10 puntos
  25. Boca Juniors — 9 puntos
  26. Lanús — 9 puntos
  27. Cruzeiro — 9 puntos
  28. Platense — 9 puntos
  29. Mirassol — 9 puntos
  30. Universidad Católica — 9 puntos
  31. Colo Colo — 8 puntos
  32. Olimpia — 8 puntos
  33. Coquimbo — 7 puntos
  34. Deportes Tolima — 7 puntos
  35. Independiente Medellín — 7 puntos
  36. Universidad Central Venezuela — 6 puntos
  37. La Guaira — 5 puntos
  38. Fluminense — 4 puntos
  39. Independiente Santa Fe — 4 puntos
  40. Junior — 4 puntos
  41. Cusco — 3 puntos
  42. Always Ready — 3 puntos

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