Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  21°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / MERCADOS

Gobierno autoriza a UTE a emitir Obligaciones Negociables por unos US$ 177 millones

La operación es para financiar inversiones y también se enmarca dentro de la estrategia de manejo de deuda de la empresa estatal

17 de marzo 2026 - 5:00hs
Edificio sede de UTE en Montevideo.

Edificio sede de UTE en Montevideo.

UTE volverá al mercado local de deuda. El Poder Ejecutivo otorgó la autorización para poner en marcha un programa de emisiones de Obligaciones Negociables (ON).

La operación busca captar recursos por un monto máximo equivalente a 1.110 millones de Unidades Indexadas ($ 7.199,7 millones, aproximadamente US$ 177 millones al valor actual).

El programa de emisión de ON está estructurado por una serie en Unidades Indexadas (UI) con plazo de 19 años y otra serie en Unidades Previsionales (UP) con plazo de 25 años.

Más noticias
empresas estatales y ahorro privado: la propuesta que genero revuelo pero que ya tiene una decada de historia en uruguay
MERCADOS

Empresas estatales y ahorro privado: la propuesta que generó revuelo pero que ya tiene una década de historia en Uruguay

analistas recortan proyeccion de crecimiento de uruguay para 2026 a 1,6%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Analistas recortan proyección de crecimiento de Uruguay para 2026 a 1,6%

Ambas series serán amortizables en tres cuotas, pagaderas entre los años 2026 y 2028, contando además con una opción de cancelación anticipada según lo estipulado en el Prospecto Informativo presentado ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

La resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra Fernanda Cardona, destaca que la solicitud de UTE está alineada con sus objetivos de gestión de deuda.

El proceso contó con el visto bueno previo de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, que el 30 de diciembre de 2025 informó que el ente energético cumplió con todos los requisitos legales para la oferta pública de valores. Asimismo, las divisiones de Macroeconomía y de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no formularon objeciones a la operación.

Los títulos se colocarán mediante oferta pública a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Como es de rigor en operaciones de este volumen —que superan el umbral de UI 85 millones—, el Gobierno deberá dar cuenta de esta resolución a la Asamblea General en un plazo de 30 días.

Más detalles y condiciones se conocerán una vez se haga público el prospecto de la emisión.

UTE participó por última vez en el mercado de capitales en diciembre de 2024 con una emisión de ON por US$ 27 millones. Estos recursos se destinan a financiar las obras de su segundo parque solar fotovoltaico de 25 MW en San José, enfocado en inversiones minoristas.

Anteriormente lo había hecho en diciembre de 2023 con una emisión y canje de ON por unos US$ 214 millones. Esa operación fue para financiar inversiones y también se enmarcó dentro de la estrategia de manejo de deuda de la empresa pública.

Según la última actualización a octubre de 2025, el emisor mantiene una calificación AAA (UY) con perspectiva estable por parte de la agencia Fix Scr.

Temas:

UTE

Seguí leyendo

Las más leídas

Hospital Clínicas
SALUD

Estudios gratuitos en el Clínicas para detectar predisposición genética al cáncer: "Todo el ADN queda en Uruguay", celebró Villar

Conan OBrien en la ceremonia de los Premios Oscar 
TELEVISIÓN

"No lo entiendo, disculpen": el chiste de los Oscar que dejó sin palabras a las conductoras de Canal 12 y a los traductores de la región

El operativo policial desplegado en Aires Puros
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

Fiscal Alicia Ghione
INVESTIGACIÓN PENAL

Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncia contra la fiscal del caso Penadés Alicia Ghione

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos