Gobierno autoriza a UTE a emitir Obligaciones Negociables por unos US$ 177 millones

UTE volverá al mercado local de deuda. El Poder Ejecutivo otorgó la autorización para poner en marcha un programa de emisiones de Obligaciones Negociables (ON).

La operación busca captar recursos por un monto máximo equivalente a 1.110 millones de Unidades Indexadas ($ 7.199,7 millones, aproximadamente US$ 177 millones al valor actual).

El programa de emisión de ON está estructurado por una serie en Unidades Indexadas (UI) con plazo de 19 años y otra serie en Unidades Previsionales (UP) con plazo de 25 años.

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Ambas series serán amortizables en tres cuotas, pagaderas entre los años 2026 y 2028, contando además con una opción de cancelación anticipada según lo estipulado en el Prospecto Informativo presentado ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

La resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra Fernanda Cardona, destaca que la solicitud de UTE está alineada con sus objetivos de gestión de deuda.

El proceso contó con el visto bueno previo de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, que el 30 de diciembre de 2025 informó que el ente energético cumplió con todos los requisitos legales para la oferta pública de valores. Asimismo, las divisiones de Macroeconomía y de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no formularon objeciones a la operación.

Los títulos se colocarán mediante oferta pública a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Como es de rigor en operaciones de este volumen —que superan el umbral de UI 85 millones—, el Gobierno deberá dar cuenta de esta resolución a la Asamblea General en un plazo de 30 días.

Más detalles y condiciones se conocerán una vez se haga público el prospecto de la emisión.

UTE participó por última vez en el mercado de capitales en diciembre de 2024 con una emisión de ON por US$ 27 millones. Estos recursos se destinan a financiar las obras de su segundo parque solar fotovoltaico de 25 MW en San José, enfocado en inversiones minoristas.

Anteriormente lo había hecho en diciembre de 2023 con una emisión y canje de ON por unos US$ 214 millones. Esa operación fue para financiar inversiones y también se enmarcó dentro de la estrategia de manejo de deuda de la empresa pública.

Según la última actualización a octubre de 2025, el emisor mantiene una calificación AAA (UY) con perspectiva estable por parte de la agencia Fix Scr.