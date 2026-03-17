Brasil asentado como socio de Uruguay y ¿Argentina se desinfla?: la relación con los dos vecinos de la región

Con una trayectoria más estable, Brasil está consolidado como socio comercial de Uruguay en los últimos años. Sin embargo , ese equilibrio no se observa con Argentina , el otro socio cercano de la región, que ha recorrido un camino bilateral más oscilante.

Entre 2023 y 2025, Brasil fue el segundo mercado de las exportaciones uruguayas convirtiéndose en un socio comercial clave . Un informe del Instituto Uruguay XXI señaló que el país limítrofe ha funcionado como un destino fundamental que permite diversificar la canasta exportadora hacia productos de mayor valor agregado y complejidad industrial.

De hecho, en 2024, las ventas llegaron a un máximo histórico de US$ 2.324 millones y duplicaron el registro de 2019. Ese dinamismo, agregó el documento, fue acompañado por el crecimiento de las importaciones que al año siguiente cerraron en US$ 2.724 millones. Las principales fueron de insumos industriales, vehículos y combustibles.

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Otro aspecto que resaltó es que Brasil, más allá del intercambio de bienes, se ha posicionado como un actor importante en el sector de los servicios . El país importó globalmente más de US$ 103.000 millones, con una demanda en rubros donde Uruguay es competitivo, como los servicios empresariales e informática.

“Este ecosistema, sumado a la estabilidad del flujo comercial de bienes, posiciona al país como un eje fundamental para la expansión de la frontera exportadora uruguaya en la próxima década”, expuso el informe.

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Tras el año récord las exportaciones descendieron hasta US$ 1.954 millones, pero Uruguay XXI igualmente destacó la consolidación de Brasil como el principal socio de la región. El rubro automotriz lideró las ventas con US$ 291 millones, seguido por los productos lácteos -con participación de US$ 241 millones- que son altamente demandados en el sur del país.

También hubo exportaciones de importancia de malta y plásticos que se sustentaron en la necesidad de insumos constantes para la industria cervecera (la tercera más grande del mundo) y el complejo de embalajes del sur de Brasil, sectores que aprovechan estratégicamente la cercanía geográfica y la integración logística bilateral, explicó el informe.

En el desglose geográfico hay tres estados que agrupan la mayor porción de las exportaciones uruguayas: Santa Catarina, Rio Grande do Sul y San Pablo. En el primer caso ese estado compró US$ 387 millones, principalmente por plásticos y sus manufacturas, seguido por preparaciones alimenticias y vehículos. A su vez, las exportaciones uruguayas a Río Grande do Sul llegaron a US$ 314 millones. En este caso, los principales productos fueron arroz, lácteos y plásticos.

Por último, las ventas a San Pablo alcanzaron los US$ 307 millones, básicamente de productos lácteos y una proporción menor de cereales y grasas o aceites animales.

¿Qué pasó con Argentina?

En el caso del otro socio regional las ventas descendieron 21% durante 2025. La corrección a la baja se debió por una fuerte retracción de las compras de soja que pasaron de US$ 193 millones en 2024 a US$ 12 millones el año pasado, según informó Uruguay XXI.

Soja Soja Piqsels (archivo)

El organismo indicó que en ese nuevo contexto se reordenó la canasta exportadora que pasó a ser liderada por los vehículos. Luego se ubicaron los productos farmacéuticos, margarinas y aceites, celulosa y alimentos.

Si bien Argentina mantuvo en los últimos tres años el quinto lugar del destino exportador, el recorrido fue más sinuoso, con la soja como factor para inclinar la balanza hacia un resultado positivo o negativo.

En 2024, las exportaciones terminaron en US$ 693 millones con una suba de 22%. Pero allí pesó la soja con una participación del 28% en el total de las ventas (US$ 193 millones).

El año anterior el resultado también había sido negativo con una fuerte caída de las colocaciones de 47% respecto a 2022. La semilla no estuvo entre los tres principales bienes adquiridos, desplazada por autopartes, vehículos y celulosa. En 2023, las ventas de soja se derrumbaron para apenas llegar a US$ 30 millones, tras los US$ 486 millones de un año atrás.