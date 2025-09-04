Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

El fundador y CEO de la empresa de desarrollo de software Houlak es el protagonista del cuarto episodio de Uruguay Emprendedor, un producto de El Observador que aborda en primera persona cómo es emprender en el país

4 de septiembre 2025 - 5:00hs
UY EMP_Diego Mazzone.00_20_25_20.Imagen fija032

Este fue el caso de Diego Mazzone, un ingeniero de software uruguayo cuyo proyecto actual surgió luego del cierre de otro emprendimiento.

Embed - Diego Mazzone: "Tenía buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero era el momento de tirarme al agua"
Más noticias
de empleados a emprendedores: como dos hermanos de durazno crearon un negocio que mueve obras clave del pais
EMPRENDEDURISMO

De empleados a emprendedores: cómo dos hermanos de Durazno crearon un negocio que mueve obras clave del país

la uruguaya que dejo su carrera de abogada para crear una plataforma que permite vender y comprar juicios
URUGUAY EMPRENDEDOR

La uruguaya que dejó su carrera de abogada para crear una plataforma que permite vender y comprar juicios

“Mi primer emprendimiento me permitió aprender muchísimo y crecer un montón, pero llegó un momento en el que veíamos que no estaba siendo rentable o no estábamos pudiendo traccionar como queríamos. Hubo que tomar la definición de cerrar esa etapa y tomar todas esas lecciones aprendidas para seguir emprendiendo”, contó Mazzone en un nuevo capítulo de Uruguay Emprendedor.

Con ese camino y lecciones aprendidas, y luego de tomar la difícil decisión de dejar su puesto de trabajo en una empresa en la que estaba desafiado, tenía un buen sueldo y hacía lo que le gustaba, decidió volver a “tirarse al agua”.

Fue así que en 2017 fundó Houlak, una compañía de desarrollo de software orientada a crear soluciones para el sector fintecht, es decir para empresas que integran finanzas y tecnología.

Actualmente el emprendimiento tiene clientes en Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, Chile y México y el emprendedor es además cofundador de la fintech Binco y socio en Plexo y PayPunta.

En el marco de un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas, en el que se aborda en primera persona cómo es emprender en Uruguay, Mazzone, que forma actualmente parte de la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE), habló de su camino, el potencial que tiene Uruguay para convertirse en un hub del sector fintech, los desafíos que implica el levantamiento de capital, la decisión que tuvo que tomar para reenfocar su negocio y los consejos que le daría a quienes buscan convertir una idea en un emprendimiento.

“Creo que los primeros pasos tienen que ver con validar la idea de negocio, no planificar un proyecto que va a llevar una inversión de dos años y trabajo, sino enfocarse en un mínimo producto viable para poner en el mercado y validar que hay una necesidad realmente. Después la clave es ir construyendo en base a eso”, sostuvo.

En esta línea también recomendó el libro The lean startup, una publicación del empresario estadounidense Eric Ries.

Además, el CEO de Houlak mencionó que los emprendedores uruguayos tienen el desafío y la ventaja de pensar desde el principio en salir de Uruguay para poder despegar.

“Yo creo que los uruguayos nos animamos cada vez más a emprender. También por esto que los emprendedores fomentamos a que más gente emprenda”, mencionó.

Durante la entrevista Mazzone también recordó el mayor desafío de su carrera, que no estuvo ligado a lo empresarial, sino a lo personal: el nacimiento de su primer hijo.

“Fue mi momento más desafiante como emprendedor, porque cambia todo. Pero, al mismo tiempo, resultó profundamente inspirador y motivador”, confesó.

La nueva entrevista del ciclo Uruguay Emprendedor puede verse en el canal de YouTube de El Observador.

Además allí también están disponibles los episodios anteriores, que tienen como protagonistas a Matías Corbo, fundador de Áridos Uruguay, Verónica Vallejo, de Vendo mi juicio y Sol Preusse, de Franca.

A lo largo de estas cuatro entrevistas los emprendedores cuentan cómo nació su idea de negocio, los pasos que dieron para convertirla en realidad, cómo enfrentaron desafíos como el acceso al financiamiento y qué apoyos y consejos recibieron en etapas tempranas.

Temas:

sueldo uruguayo empresa historia emprendedor

Seguí leyendo

Las más leídas

El ómnibus articulado de Cutcsa que se lanzó en 2006 y que duró menos de dos años
CIUDAD

Los ómnibus articulados que ya circularon por 18 de Julio y por qué fracasó la iniciativa: "No estaban dadas las condiciones"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos
TRAGEDIA

Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos