El préstamo de US$ 20 millones que recibirá una empresa uruguaya para acelerar su transición hacia la movilidad eléctrica

Cutcsa y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este miércoles un contrato de crédito que le permitirá a la compañía completar la primera fase de su plan de electrificación, que prevé alcanzar el 25% de sustitución para 2025, con cerca de 280 ómnibus eléctricos. El préstamo asciende a US$ 20 millones y se destinará a la adquisición de 60 ómnibus eléctricos e instalación de la infraestructura de carga asociada, que se ubicarán en las plantas dentro del área metropolitana.

Los nuevos vehículos eléctricos se incorporarán de forma progresiva a las 120 rutas que opera la compañía en Montevideo y los departamentos vecinos de Canelones y San José .

Con la operación, sostiene un comunicado de la organización, se evitará la emisión anual de 4.200 toneladas de gases de efecto invernadero y se beneficiará a 170 millones de usuarios al año.

“Este financiamiento marca un hito para la movilidad del país y de la región, al convertirse en el primer proyecto del Programa E-Motion”, afirmó Antonio Silveira, vicepresidente de sector privado de CAF.

El programa se trata de una iniciativa diseñada por CAF y cofinanciada por el Fondo Verde para el Clima para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, con un enfoque específico en Panamá, Paraguay y Uruguay.