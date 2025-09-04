El préstamo de US$ 20 millones que recibirá una empresa uruguaya para acelerar su transición hacia la movilidad eléctrica

Cutcsa y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este miércoles un contrato de crédito que le permitirá a la compañía completar la primera fase de su plan de electrificación, que prevé alcanzar el 25% de sustitución para 2025, con cerca de 280 ómnibus eléctricos. El préstamo asciende a US$ 20 millones y se destinará a la adquisición de 60 ómnibus eléctricos e instalación de la infraestructura de carga asociada, que se ubicarán en las plantas dentro del área metropolitana.
