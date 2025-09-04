El sector de innovación que captó US$121 millones en la región y suma más de 20 startups en Uruguay

En América Latina hay actualmente 507 empresas que se dedican a aplicar tecnología para transformar la industria de seguros (insurtech) , un número que implica un crecimiento del sector del 2% en el primer semestre y el surgimiento de 56 nuevas insurtech en el año móvil . De estas 507, la mayoría se ubica en Brasil (203), México (129) y Argentina (95). En Uruguay en tanto, existen 21 startups de este tipo.

Pero el dato más relevante del sector en estos primeros seis meses del año es que la financiación en esta vertical de innovación alcanzó los US$ 121 millones en la región , según un nuevo informe de Latam Insurtech Journey, una cifra que representa un aumento del 370% respecto al mismo período de 2024 y ya supera en un 32% la financiación total acumulada en ese año.

El flujo de inversión del sector se concentra, en su mayoría, en Brasil, con US$ 89 millones, un 74% del total de la inversión de este primer semestre.

En cuanto a líneas de negocio , life & care , una vertical que busca modernizar productos tradicionales como seguros de vida, salud y asistencia , atrajo el 65% de las inversiones. Ese segmento, que actualmente concentra 141 insurtech (un 28% del total), ha captado el 55% de la inversión acumulada en los últimos 10 años , alcanzando los US$ 750 millones.

En tanto, el sector de movilidad, que abarca a todas las soluciones tecnológicas que transforman la manera en que se diseñan, venden y gestionan los seguros vinculados al transporte y la movilidad atrajo el 35% del total invertido en los últimos 10 años y el 44% en el primer semestre de 2025.

El ecosistema insurtech se divide prácticamente a la mitad entre startups enfocadas en la distribución, es decir, en cómo los seguros llegan al cliente final y habilitadoras o “enablers”, que proveen tecnología y soluciones a aseguradoras y brokers para hacer más eficientes sus operaciones.

Dentro de las distribuidoras, la mayoría se concentra en líneas personales como autos y hogar, con modelos de Broker y MGA (Managing General Agent), que representan un 41% del sector. Por su parte, entre las habilitadoras han surgido dos nuevas categorías de rápido crecimiento: como agentes de inteligencia artificial y soluciones vinculadas a fraude, análisis de datos, pricing, riesgos y suscripción.

La actualidad del sector en Uruguay y su rol como mercado importador

Con 21 insurtechs registradas, el informe destaca que el ecosistema uruguayo está en fase de construcción, impulsado por la nueva Asociación Insurtech Uruguaya (AIU), fundada el 5 de mayo de este año.

Uruguay, señalan, presenta un ecosistema altamente focalizado en movilidad, línea de negocio que representa el 48% del total. Además, al ser un sector relativamente nuevo en el país, el informe menciona que el 52% de las insurtechs del país son extranjeras y que solo un 9% son exportadoras.

Las startups de este sector que existen en Uruguay son Alo, Klimber, 123Seguro, Segurarse, Compra en casa, Mi seguro, Colicuá, Autoinspector, Valua, Wink, Folliume, Strix, Smartway, Friss, Fraudkeeper, Doctari, Unimate, Mop, Wan, VaFirma, y Verificando.

Una de las que más ha dado qué hablar en los últimos meses es Foliume, una startup uruguaya que fundaron Martín Fagioli y Guillermo Vergara en 2021 y que brinda herramientas inteligentes para ayudar a los agentes de seguros a ser más productivos. En el primer trimestre del año la empresa captó una inversión de US$ 1 millón en ronda liderada por un fondo de capital belga.

“En solo cinco años, el ecosistema insurtech en Latam se ha convertido en un eje fundamental de la transformación de las aseguradoras y los grandes brokers. Los datos confirman el potencial de la región y la solidez del ecosistema para mantenerse activo y atraer nuevas rondas de inversión”, sostuvieron los referentes del informe.