Encuesta revela los problemas tienen en Uruguay las empresas norteamericanas: ¿qué soluciones les ofrece el gobierno?

Este lunes Uruguay XXI presentó los resultados de su encuesta dirigida a empresas de Estados Unidos en Uruguay en la que se propuso conocer de primera mano la opinión sobre aspectos clave del clima de negocios para las empresas norteamericanas que eligen este país para invertir.

La directora ejecutiva del Instituto, Mariana Ferreira , subrayó que está en los planes del organismo llevar adelante este tipo de encuestas también para otros orígenes con el objetivo de tener un mapa más claro de las necesidades de las empresas para poder acercárselo a los ministerios correspondientes y usarlo como material de base para crear políticas públicas que incentiven la inversión.

Con foco en las empresas americanas, la encuesta presentada por Rossana Grosso Managing Director Advisory de PwC contó con la participación de 61 empresas, sobre un total de 244 compañías , lo que representa una tasa de respuesta de 25%.

De los resultados de la encuesta se desprende que el 79% de las empresas participantes se declara satisfecha o muy satisfecha con Uruguay como lugar para desarrollar sus actividades empresariales . Menos del 10% se declara insatisfecho o muy insatisfecho y un 12% ni satisfecho ni insatisfecho con su operación en Uruguay. “Cuando analizamos los factores que influyen en la facilidad para hacer negocios, encontramos niveles de satisfacción muy altos, especialmente en estabilidad macroeconómica, con 97%, y en seguridad institucional y jurídica, con 95%”, señaló Grosso.

También hubo otras valoraciones positivas a las exoneraciones e incentivos fiscales (60% de satisfechos o muy satisfechos), la libertad cambiaria y la facilidad para repatriar dividendos (más de 80% de satisfacción), las condiciones de acceso a mercados (45% satisfechos y más de 34% indiferentes) y la calidad de vida. Sin embargo, en otros aspectos se presentan desafíos. Uno de los más evidentes fue el del tiempo que demanda la realización de trámites que cosechó un índice de insatisfacción del 38% entre las empresas norteamericanas participantes.

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¿Qué aspectos deberían ser priorizados para mejorar el clima de inversiones y que las empresas aumenten la inversión en Uruguay? pregunta la encuesta encargada por Uruguay XXI y la Cámara de Comercio Uruguay–Estados Unidos.

Si bien se trata de una pregunta abierta, hay dos variables que están presentes, cada una, en el 15% de las respuestas. En primer lugar condiciones de acceso a mercados y, en segundo término exoneraciones e incentivos fiscales. En condiciones de acceso a mercados lo más comentado tiene que ver con apertura comercial y aranceles, con mejorar la conectividad y la logística, y con la reducción de costos internos.

En cuanto a exoneraciones e incentivos fiscales las respuestas piden una baja de la carga impositiva, mejora de la competitividad, y de bajar los costos de los trámites y los tiempos administrativos.

En cuanto a las condiciones macroeconómicas del país que aparecen en un 12 % de las menciones que aluden al costo país alto, en general de salarios, y a altos costos del Estado.

En menor medida aparecen otras variables como la seguridad institucional y jurídica, el acceso a talento calificado y el acceso a la región.

Cómo le hace frente el gobierno a las restricciones de los empresarios

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue el encargado de cerrar el encuentro realizado en la mañana del lunes en Torre Ejecutiva. Durante su participación el titular de la cartera expuso algunas de las políticas que el gobierno lleva adelante para atender a las necesidades del empresariado y resaltó la voluntad de continuar con este tipo de estudios dirigidos a empresas inversoras de distintos orígenes.

En este sentido, el ministro hizo hincapié en que el 70% de la inversión en Uruguay es privada y que buena parte de esa inversión llega del extranjero.

Durante su presentación Oddone señaló que los resultados de la encuesta reafirman algunas hipótesis sobre las que trabaja el gobierno. El principal punto es la estabilidad y el entendimiento de Uruguay como “un socio de largo plazo”.

En segundo lugar, apuntó que los resultados evidencian que el acceso a mercados es una restricción y para esto destaco varias iniciativas de largo aliento que se lograron en el gobierno actual como el Tratado del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el de Unión Europea con el bloque regional, y el CPTPP (Acuerdo Transpacífico).

Otro punto mencionado fue el de la captación de talento. Sobre esto, Oddone resaltó la iniciativa incluida en la Ley de Presupuesto para lograr un tratamiento fiscal favorable a aquellas personas que decidan radicarse en Uruguay.

“La principal restricción que está planteada es la velocidad de los trámites”, subrayó el ministro y destacó que esto es “una obsesión para el gobierno” que ya presentó algunas medidas para atacar la burocracia que tendrá continuidad en mayo cuando se presente un nuevo proyecto de Ley de Competitividad ante el Parlamento. Más detalles de esta iniciativa y de algunas herramientas que ya están comenzando a funcionar se darán a conocer este martes en conferencia de prensa y según afirmó el titular de Economía y Finanzas la ley que entrará en discusión a partir de mayo despertará polémica ya que impacta en diversos intereses.

“Estamos en la etapa de las reformas microeconómicas. La macroeconomía de Uruguay está bajo control, está estable”, señaló Oddone y destacó: “no es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad, no es el tipo de cambio lo que va a mejorar la competitividad de Uruguay”. En este sentido, insistió en que “entender cuáles son las restricciones que tienen los empresarios a la hora de tomar decisiones en Uruguay es importante para poder complementar nuestra agenda de trabajo”.

La incertidumbre que rodea la inversión y más interés desde Brasil

La directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, aseveró que el Instituto recibe muchas consultas de empresas que están interesadas en invertir en Uruguay.

"Venimos de un año entero muy complejo, muy cambiante, con mucha incertidumbre, y eso obviamente enlentece las decisiones de inversión de cualquier empresa, aún más de las extranjeras", estimó la titular del Instituto.

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Ferreira sostuvo que si bien llegan consultas de empresas americanas, el mayor interés se ve desde inversionistas brasileños. "Vamos a trabajar muy fuerte en atender a Brasil", señaló y apuntó que desde Uruguay XXI se acompaña al inversor extranjero en toda la etapa de la inversión". En este sentido, destacó que la concreción de las inversiones va acompañada con otro conjunto de restricciones que se están trabajando como agilizar los trámites y facilitar el esquema de las inversiones.