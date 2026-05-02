Orsi visitó el portaviones USS Nimitz y blancos denuncian que se "violó la Constitución" por entrada de aeronave estadounidense a Uruguay

Este sábado el presidente Yamandú Orsi viajó desde el Aeropuerto Carrasco hacia la cubierta del portaaviones USS Nimitz de la Armada de los Estados Unidos.

El presidente se trasladó en una aeronave Grumman C-2 Greyhound que pertenece a los Estados Unidos –y es utilizada para transporte de personal– hacia el portaaviones que navega frente a la costa de Uruguay, según informó el periodista Eduardo Preve.

Orsi continua así los pasos de sus pares regionales. En las dos últimas semanas el presidente de Chile, José Antonio Kast , y el presidente de Argentina, Javier Milei , también estuvieron abordo del portaaviones como parte de las visitas oficiales que recibió la embarcación.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carrascospotter/status/2050566107849773326&partner=&hide_thread=false USS NIMITZ EN URUGUAY !



Debido al ejercicio militar Southern Seas 2026, se encuentra próximo a la costa el Portaaviones Nuclear USS Nimitz (CVN-68).

Durante la mañana de hoy, tuvimos la visita de 2 C-2A Greyhound (reg 162149 & 162167), tuvieron la misión de llevar… pic.twitter.com/roNH9ErNb4 — Carrascospotter (@Carrascospotter) May 2, 2026

Pero el ingreso de la aeronave a territorio nacional, generó acusaciones por parte de la oposición al entender que el ingreso del avión se dio sin la debida autorización de los legisladores. "El gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional", escribió en sus redes sociales el diputado nacionalista Federico Casaretto.

"Tuvimos sesión de Diputados el martes y del Senado el jueves, donde perfectamente lo podríamos haber tratado y aprobado. El gobierno del Frente Amplio optó por violar la Constitución de la República", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fedecasaretto/status/2050609873692307690&partner=&hide_thread=false EL GOBIERNO VIOLA LA CONSTITUCIÓN.



El gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional.



Tuvimos sesión de Diputados el martes y del Senado el jueves, donde perfectamente lo podríamos haber… https://t.co/o9BnAH5gV5 — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) May 2, 2026

El artículo 85 de la Constitución de la República, en su numeral 11, establece que corresponde al Poder Legislativo "permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República". Según el texto, en caso de que se permita el ingreso también deberán determinar el período de permanencia, o "el tiempo en que deban salir de él". "Se exceptúan las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo", establece.

Según consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Defensa Nacional, con fecha del 6 de abril, el senador y exministro de Defensa, Javier García, consultó –en base a información publicada por El Observador– si el Poder Ejecutivo enviaría una solicitud de autorización para el ingreso del personal y del portaaviones americano.

En ese momento la presidenta de la comisión, Bettiana Díaz, aseguró que el portaaviones pasaría cerca de la jurisdicción uruguaya pero mantendría en aguas internacionales.

"Si se va a participar, es decir, si va a salir personal uruguayo o va a entrar personal extranjero, no hay ninguna duda de que estas son actividades operativas y, por lo tanto, deben ser autorizadas", dijo entonces el senador.

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) de la Armada de Estados Unidos arribó a aguas sudamericanas como parte del despliegue “Mares del Sur 2026”, encuadrado dentro de los ejercicios militares que el Comando Sur desarrolla junto con otros nueve países de América Latina.

Según informó la Cuarta Flota, la misión incluirá “ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas”, mientras las unidades circunnavegan el continente sudamericano.

El Nimitz zarpó el 7 de marzo desde su base de Bremerton, en el estado de Washington, y la travesía del portaaviones culminará el 20 de junio, cuando arribe a la costa atlántica estadounidense para iniciar los trámites de su desactivación definitiva.