Rampla Juniors postergó su debut en la Primera Divisional C porque el dinero de Foster Gillett sigue sin aparecer

El debut de Rampla Juniors en la Primera Divisional C se postergó para el próximo miércoles, debido a una solicitud del club del Cerro para esperar el dinero prometido por Foster Gillett para pagar sus deudas, confirmaron fuentes del club a Referí.
Desde el Picapiedra marcaron que Foster, dueño de la sociedad anónima deportiva (SAD) que gerencia al club, había prometido saldar las deudas del club antes de este fin de semana, en el que Rampla iba a debutar en la C este sábado a las 10:00 ante Mar de Fondo.
Sin embargo, el dinero no llegó, y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) prohíbe a los equipos competir con deudas pendientes. Por esto, la institución del Cerro pidió postergar el partido algunos días, con la nueva promesa de Gillett de pagar en los próximos días.
La AUF aceptó la solicitud de Rampla, y cambió su partido contra Mar de Fondo para el miércoles 6 de mayo a las 15:00, en el Estadio Olímpico.
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La situación económica de Rampla, que en 2025 descendió por primera vez a la tercera categoría del fútbol uruguayo, es muy complicada. El club comenzó el año con US$ 650.000 en deudas, y en marzo la justicia decretó su concurso y embargó sus bienes.
A pesar de la postergación por la espera del dinero de Foster Gillett, este sábado Rampla presentó su plantel y su cuerpo técnico, encabezado por los hermanos Carlos y Luis Aguiar.
Fuentes del club indicaron que a pesar de la incertidumbre por la situación económica el equipo siempre se mantuvo entrenando desde el comienzo de la pretemporada.
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