Rampla Juniors postergó su debut en la Primera Divisional C porque el dinero de Foster Gillett sigue sin aparecer

El debut de Rampla Juniors en la Primera Divisional C se postergó para el próximo miércoles , debido a una solicitud del club del Cerro para esperar el dinero prometido por Foster Gillett para pagar sus deudas , confirmaron fuentes del club a Referí.

Desde el Picapiedra marcaron que Foster, dueño de la sociedad anónima deportiva (SAD) que gerencia al club, había prometido saldar las deudas del club antes de este fin de semana , en el que Rampla iba a debutar en la C este sábado a las 10:00 ante Mar de Fondo .

Sin embargo, el dinero no llegó , y la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) prohíbe a los equipos competir con deudas pendientes . Por esto, la institución del Cerro pidió postergar el partido algunos días , con la nueva promesa de Gillett de pagar en los próximos días.

La AUF aceptó la solicitud de Rampla , y cambió su partido contra Mar de Fondo para el miércoles 6 de mayo a las 15:00 , en el Estadio Olímpico.

Justicia decretó concurso de Rampla Juniors y embargó al club que en diciembre descendió a la Divisional C

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La situación económica de Rampla, que en 2025 descendió por primera vez a la tercera categoría del fútbol uruguayo, es muy complicada. El club comenzó el año con US$ 650.000 en deudas, y en marzo la justicia decretó su concurso y embargó sus bienes.

A pesar de la postergación por la espera del dinero de Foster Gillett, este sábado Rampla presentó su plantel y su cuerpo técnico, encabezado por los hermanos Carlos y Luis Aguiar.

Fuentes del club indicaron que a pesar de la incertidumbre por la situación económica el equipo siempre se mantuvo entrenando desde el comienzo de la pretemporada.