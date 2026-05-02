Sorpresa en Brasil: Hulk se va del Atlético Mineiro y será compañero de un uruguayo

El Atlético Mineiro anunció la desvinculación de Hulk , quien tenía contrato hasta fin de año y dejó la institución a los 39 años , luego de varios días de versiones que anticipaban su partida, una noticia que tomó por sorpresa en Brasil y el histórico jugador será compañero del uruguayo Agustin Canobbio , ya que continuará su carrera en Fluminense .

La decisión ya se venía gestando y tuvo un indicio claro el último fin de semana. El atacante ni siquiera integró la lista de Eduardo Domínguez para el duelo ante Flamengo, que terminó en goleada 4-0 a favor del Mengao, lo que aceleró el desenlace de su ciclo en el club.

"Estoy siguiendo. La vida, a veces, pide esto. Vestiré otra camiseta, pero el Galo nunca saldrá de dentro de mi . Nunca. Aquí, fui feliz, fui completo, fui de verdad. Pense que algunas historias no tendrían fin ", declaró Hulk con el canal oficial de la institución. En sus redes, el club lo despidió con un sentido mensaje: " adiós a un ídolo eterno ".

Según la prensa brasileña, el goleador continuaría su carrera en Fluminense, donde el equipo está bajo la conducción de Luis Zubeldía , otro argentino, y será compañero de ataque del uruguayo Agustín Canobbio .

No obstante, su posible participación internacional tendría limitaciones reglamentarias ya que solo podría ser inscripto para la Copa Libertadores a partir de los octavos de final, en caso de que el conjunto carioca logre avanzar desde un grupo en el que está complicado.

hulk Hulk será nuevo jugador del Fluminense

El panorama actual del certamen no es alentador para el Fluminense. El elenco de Zubeldía suma apenas un punto en tres fechas, muy por detrás de Independiente Rivadavia (9), Bolívar (5) y La Guaira (4), lo que condiciona sus chances de clasificación.

Además, su llegada formal dependerá de los tiempos del mercado de pases. Recién podrá ser incorporado una vez que abra el libro de transferencias en Brasil, previsto para después del Mundial, con inicio el 20 de julio.