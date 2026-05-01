La esperanza de Ignacio Ruglio tras otra derrota de Peñarol: "Aunque parezca que hay poco de donde agarrarnos, la vamos a sacar adelante"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , se refirió al camino que le queda recorrer a su club en la Copa Libertadores, tras la derrota 2-0 ante Corinthians este jueves en Brasil y que lo mantiene último en el Grupo E .

“ Vienen tres finales y tenemos que estar muy juntos . Lo hablamos recién en el vestuario, que a medida que pasemos partidos sin ganar, la presión va a ser más grande . Y deberemos tener cada vez más carácter para sacarla, y tener más unidad. Ahora depende de que nosotros estemos juntos y vayamos a jugar las tres finales como se merece la gente, como se merece el plantel. Y ojalá salgan bien”, dijo Ruglio.

Peñarol jugará el próximo jueves con Platense en Buenos Aires , en un partido que será clave porque la victoria lo mantendrá en carrera por la clasificación entre los 16 mejores, pero un empate o una derrota lo eliminará de la posibilidad de avanzar de ronda.

Luego, Peñarol recibirá a Corinthians y a Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo, en las dos últimas fechas.

Corinthians 2-0 Peñarol por Copa Libertadores: el aurinegro sufrió una paliza futbolística y, sin herramientas para mejorar, sigue sumido en estado de crisis

“Como dijo Matías Arezo, tenemos que empezar a ganar para revertirlo y sobre todo mantenernos juntos y fuertes, que lo vamos a sacar adelante”

Reconoció el presidente que no le gustó la actitud que tuvo el equipo en la derrota de la fecha 13 del Torneo Apertura frente a Wanderers, el pasado domingo cuando los aurinegros le entregaron el título a Racing, pero valoró lo que hizo este jueves el plantel en el partido ante Corinthians.

“La actitud con un equipo que fue muy superior a nosotros, de entregarnos para que el partido terminara siendo un partido digno. A partir de ahí se empieza a levantar y convencernos de que tenemos tres finales y que es importante también ganarle a Defensor Sporting”, comentó.

Además apuntó: “Siempre digo, y se los dije el otro día, que de las crisis se salen con pequeñas actitudes”.

También se volvió a referir a lo que tiene Peñarol por delante: “Y si los jugadores apoyan al técnico y si el técnico lo apoya a ellos. Y si Matías (Arezo), que se está transformando en un referente, les habla todo diciendo, ‘ahora sí tenemos que levantar estas tres finales’. Aunque parezca que hay pocos de donde agarrarnos, nosotros nos vamos a agarrar de eso y la vamos a sacar adelante”.