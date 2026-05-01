Uruguay vs Ecuador por el Sudamericano sub 17 femenino: a qué hora juega hoy, dónde verlo y qué chances tiene la selección de clasificar a semifinales

La selección uruguaya de fútbol femenino sub 17 enfrentará a la de Ecuador este lunes 1° de mayo a partir de la hora 17 de Uruguay por la cuarta fecha del Sudamericano de Conmebol que se disputa en Asunción.

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El encuentro se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv.

Para el plantel que dirige Pablo Herrera es un partido clave en el que la selección necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a la ronda final del torneo y conseguir una de las cuatro plazas que hay en juego para el Mundial sub 17 de Marruecos.

La derrota lo eliminará del torneo y el empate lo dejará prácticamente sin posibilidades de nada.

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Los tres primeros de cada serie clasifican a la ronda final.

Uruguay está cuarto en la tabla de posiciones con tres puntos y con posibilidades intactas de culminar segundo o tercero.

Forma de disputa del Sudamericano sub 17

En la primera fase juegan una rueda todos contra todos. Los dos últimos de cada grupo quedan eliminados y los tres primeros clasifican a la ronda final.

Primero y segundo de cada serie, cruzados, juegan las semifinales.

Los ganadores de esos partidos clasificarán al Mundial y disputarán el título continental.

Los dos perdedores de esos encuentros se enfrentarán a los equipos que ocuparon la tercera posición en cada grupo de la fase preliminar a un partido y los dos triunfadores de esos partidos completarán los otros dos cupos mundialistas.

¿Cuáles son las posibilidades de Uruguay en su último partido del Sudamericano sub 17 femenino?

Además de Uruguay vs Ecuador, hoy juegan Perú vs Brasil.

En la última fecha, en la que Uruguay tiene libre, se enfrentarán: Brasil vs Ecuador y Perú vs Venezuela.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B, que integra Uruguay:

SELECCIÓN PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 6 2 2 0 0 7 3 Ecuador 4 2 1 1 0 2 1 Venezuela 3 3 1 0 2 2 3 Uruguay 3 3 1 0 2 6 7 Perú 1 2 0 1 1 1 4

Los dos primeros de cada grupo clasifican a la ronda final.

Uruguay debutó con victoria 3-0 ante Perú con goles de Camilo Rijo, Oriana Tola y Cándida Bentancur.

Este lunes, en el segundo partido, perdió 5-3 frente a Brasil, tras culminar igualados 2-2 en el primer tiempo.

El miércoles perdió 2-0 ante Venezuela.

Por tanto, Uruguay debe ganarle hoy a Ecuador para llegar a seis puntos y esperar estos dos escenarios en la última fecha:

Para terminar segundo, seguir por el título y la clasificación a semifinales necesita que Ecuador empate o pierda con Brasil y que Venezuela empate o pierda con Perú. Precisa que se den los dos resultados.

Para terminar tercero y seguir en carrera por la clasificación al Mundial precisa que en la última fecha Ecuador o Venezuela, uno de los dos empate o pierda en su partido.

Esta es la selección que dirige Herrera la integran: