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La selección uruguaya femenina sub 17 perdió 2-0 ante Venezuela y se complicó en el Campeonato Sudamericano

El equipo de Pablo Herrera no pudo ante un rival que en el complemento fue superior

29 de abril de 2026 20:31 hs
Lara Colmán de Uruguay ante Venezuela en el Campeonato Sudamericano femenino sub 17

Lara Colmán de Uruguay ante Venezuela en el Campeonato Sudamericano femenino sub 17

FOTO: @AUFfemenino

La selección uruguaya femenina sub 17 predió 2-0 con Venezuela este miércoles por la tercera fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputa en Paraguay, que da cuatro cupos para el Mundial que se jugará este año en Marruecos, y de esa manera, se complicó mucho.

Luego de un primer tiempo muy parejo en el que terminaron 0-0, las dirigidas por Pablo Herrera no supieron llegar con peligro al arco contrario.

Una derrota que puede costar mucho

Uruguay perdió ante Venezuela en el partido que buscaba comenzar a ganar en este torneo.

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No obstante, y luego de un partidazo por la segunda fecha, perdió finalmente 5-3 frente a las brasileñas.

Pero en el segundo tiempo ante la vinotinto, Uruguay no aguantó atrás y se vio superado.

Llegó el 1-0 a los 75 minutos a través de Karla Alfonzo y a los 90+2', Valery Nuñez, estableció el definitivo 2-0.

Ahora, Uruguay debe vencer en el último partido de su grupo a Ecuador este viernes 1° de mayo, y de no ganar, quedará eliminado. En caso de triunfar, igualmente deberá esperar otros resultados en la última fecha que tendrá libre.

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