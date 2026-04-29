La selección uruguaya femenina sub 17 perdió 2-0 ante Venezuela y se complicó en el Campeonato Sudamericano

La selección uruguaya femenina sub 17 predió 2-0 con Venezuela este miércoles por la tercera fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputa en Paraguay, que da cuatro cupos para el Mundial que se jugará este año en Marruecos, y de esa manera, se complicó mucho.

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Luego de un primer tiempo muy parejo en el que terminaron 0-0, las dirigidas por Pablo Herrera no supieron llegar con peligro al arco contrario.

Uruguay perdió ante Venezuela en el partido que buscaba comenzar a ganar en este torneo.

Vale recordar que la selección uruguaya comenzó el Campeonato Sudamericano con una gran goleada ante Perú por 3-0.

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No obstante, y luego de un partidazo por la segunda fecha, perdió finalmente 5-3 frente a las brasileñas.

Pero en el segundo tiempo ante la vinotinto, Uruguay no aguantó atrás y se vio superado.

Llegó el 1-0 a los 75 minutos a través de Karla Alfonzo y a los 90+2', Valery Nuñez, estableció el definitivo 2-0.

Ahora, Uruguay debe vencer en el último partido de su grupo a Ecuador este viernes 1° de mayo, y de no ganar, quedará eliminado. En caso de triunfar, igualmente deberá esperar otros resultados en la última fecha que tendrá libre.