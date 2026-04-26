Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / FÚTBOL

Gran goleada de la selección uruguaya sub 17 femenina por 3-0 sobre Perú en el debut del Campeonato Sudamericano; mirá los goles

Las celestes debutaron muy bien en el torneo continental, siendo muy superiores a sus rivales

26 de abril de 2026 11:13 hs
La selección uruguaya femenina sub 17 que disputa el Campeonato Sudamericano

La selección uruguaya femenina sub 17 que disputa el Campeonato Sudamericano

FOTO: @AUFfemenino

La selección uruguaya femenina sub 17 comenzó con muy buen pie en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay, al golear 3-0 a Perú este sábado.

Las celestes fueron netamente superiores a sus rivales y pegaron primero para conseguir tres puntos importantes.

El desarrollo del partido

La selección uruguaya sub 17 femenina fue superior a Perú en el debut.

Las dirigidas por Pablo Herrera doblegaron en todo el compromiso a sus rivales, salvo al inicio cuando las peruanas a través de Saavedra, tuvieron un penal a favor (iban 0-0) y esta lo tiró por arriba del palo.

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Sebastian Sawe batió el récord del mundo en la maratón de Londres y bajó la barrera de las 2 horas para ganar la prueba; mirá el video

Camila Rijo abrió el marcador para las celestes ya a los 17 minutos con un verdadero golazo al ángulo.

Mirá ese golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2048136304580272565?s=20&partner=&hide_thread=false

Tan solo 7' después, Oriana Tola estableció el 2-0 transitorio, y así terminó la primera parte.

Aquí se puede ver ese gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2048137257110884810?s=20&partner=&hide_thread=false

En el complemento, las celestes bajaron el ritmo y controlaron el partido.

El tercero llegó sobre los 89 minutos y en un contragolpe, con un tanto de Cándida Bentancur para cerrar la goleada por 3-0.

Aquí se puede ver ese gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2048157806440665340?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Nacional 1-2 Danubio: el franjeado logró una gran victoria ante un tricolor que sufrió la expulsión de Lodeiro y se llevó un nuevo golpe en el Torneo Apertura

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional con Danubio: el tricolor se quedó sin chances en el torneo

Cerro Largo vs Racing EN VIVO: el Chino Vázquez casi hace un golazo olímpico para el líder por el Torneo Apertura

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos