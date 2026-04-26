Gran goleada de la selección uruguaya sub 17 femenina por 3-0 sobre Perú en el debut del Campeonato Sudamericano; mirá los goles

La selección uruguaya femenina sub 17 comenzó con muy buen pie en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay, al golear 3-0 a Perú este sábado.

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Las celestes fueron netamente superiores a sus rivales y pegaron primero para conseguir tres puntos importantes.

La selección uruguaya sub 17 femenina fue superior a Perú en el debut.

Las dirigidas por Pablo Herrera doblegaron en todo el compromiso a sus rivales, salvo al inicio cuando las peruanas a través de Saavedra, tuvieron un penal a favor (iban 0-0) y esta lo tiró por arriba del palo.

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Camila Rijo abrió el marcador para las celestes ya a los 17 minutos con un verdadero golazo al ángulo.

Mirá ese golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2048136304580272565?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE URUGUAY!



Camila Rijo tomó la pelota de volea y la clavó en el ángulo para el 1-0 sobre Perú.



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Tan solo 7' después, Oriana Tola estableció el 2-0 transitorio, y así terminó la primera parte.

Aquí se puede ver ese gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2048137257110884810?s=20&partner=&hide_thread=false ¡RÁFAGA URUGUAYA Y PARTIDO 2-0!



Oriana Tola cruzó el remate, puso la pelota contra el palo y aumentó la ventaja ante Perú.



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En el complemento, las celestes bajaron el ritmo y controlaron el partido.

El tercero llegó sobre los 89 minutos y en un contragolpe, con un tanto de Cándida Bentancur para cerrar la goleada por 3-0.

Aquí se puede ver ese gol: