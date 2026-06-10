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5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 10 de junio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

10 de junio de 2026 22:12 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 10 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 23.700.000, lo que equivale a más de U$S 580.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 6.953.585 y tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 04 de Santa Lucía.

El Pozo Revancha puso en juego $ 16.313.649 y también resultó vacante.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 10/06/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 22
  • 19
  • 20
  • 07
  • 04
  • Bolilla extra: 45

Resultados del Pozo Revancha

  • 17
  • 34
  • 40
  • 41
  • 04

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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