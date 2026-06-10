Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 23 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

10 de junio de 2026 9:25 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este miércoles 10 de junio se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 23.7 millones, lo que se traduce en más de 500 mil dólares (U$S 584.779).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 7.2 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 16.5 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 3 de junio EN VIVO

5 de Oro: resultados del sorteo de este domingo 7 de junio EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos se verán afectados

Devolución de IRPF 2026: este miércoles comienza una etapa clave para consultar si corresponde un crédito

Oficial | Brasil, Argentina y Uruguay prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte

"Hasta siempre, compañera": murió a los 32 años Tatiana Pérez Gasso, vicepresidenta del Frente Amplio de Florida

Temas

5 de Oro sorteo Sorteo del 5 de Oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos