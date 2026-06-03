5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 3 de junio EN VIVO

Este miércoles 3 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 49.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.100.000.

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El Pozo de Oro sorteó $ 43.459.854 y tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 14 de Montevideo .

El Pozo Revancha puso en juego $ 5.600.540 y también resultó vacante .

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 31 de mayo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 48 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 03/06/2026

Resultados del Pozo de Oro

10

43

20

40

41

Bolilla extra: 48

Resultados del Pozo Revancha

22

39

06

08

35

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.