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5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 31 de mayo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

31 de mayo de 2026 22:05 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 31 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 77.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.900.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 34.970.506 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 961.076 y terminó con 2 aciertos, que se llevaron $ 480.538 cada uno.

El Pozo Revancha puso en juego $ 43.816.839 y terminó con 1 acierto.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 31/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 42
  • 07
  • 30
  • 48
  • 36
  • Bolilla extra: 29

Resultados del Pozo Revancha

  • 30
  • 10
  • 29
  • 38
  • 42

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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