5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 31 de mayo EN VIVO

Este domingo 31 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 77.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.900.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 34.970.506 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 961.076 y terminó con 2 aciertos, que se llevaron $ 480.538 cada uno.
El Pozo Revancha puso en juego $ 43.816.839 y terminó con 1 acierto.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 31/05/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 42
- 07
- 30
- 48
- 36
- Bolilla extra: 29
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.