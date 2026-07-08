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5 de Oros: resultados del sorteo miércoles 8 de julio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

8 de julio de 2026 22:17 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 8 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 32.600.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El Pozo de Oro sorteó $ 40.002.320 y resultó vacante. El Pozo Revancha puso en juego $ 21.339.923 y también resultó vacante.

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Resultados del Pozo de Oro

  • 41
  • 05
  • 46
  • 44
  • 45
  • Bolilla extra: 25

Resultados del Pozo Revancha

  • 21
  • 14
  • 27
  • 31
  • 13

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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