5 de Oros: resultados del sorteo miércoles 8 de julio EN VIVO

Este miércoles 8 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 32.600.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El Pozo de Oro sorteó $ 40.002.320 y resultó vacante. El Pozo Revancha puso en juego $ 21.339.923 y también resultó vacante.
Resultados del Pozo de Oro
- 41
- 05
- 46
- 44
- 45
- Bolilla extra: 25
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.