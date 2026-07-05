EN VIVO | Los números ganadores del sorteo millonario del 5 de Oro de este domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.8 millones , lo que equivale a más de 1.1 millones de dólares (U$S 1.138.410) .

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El Pozo de Oro sorteó $ 31.005.823 y resultó vacante. Por otro lado el Pozo de Plata repartía $ 870.927 y tampoco tuvo aciertos. El Pozo Revancha puso en juego $ 15.950.209 y también resultó vacante .

El sorteo se puede repasar a continuación :

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 28 de junio EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 45 millones de pesos

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.