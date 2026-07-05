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EN VIVO | Los números ganadores del sorteo millonario del 5 de Oro de este domingo 5 de julio

El próximo miércoles se volverá a sortear el 5 de Oro que tendrá pozos acumulados de aproximadamente $ 60 millones

5 de julio de 2026 22:10 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 5 de julio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.8 millones, lo que equivale a más de 1.1 millones de dólares (U$S 1.138.410).

El Pozo de Oro sorteó $ 31.005.823 y resultó vacante. Por otro lado el Pozo de Plata repartía $ 870.927 y tampoco tuvo aciertos. El Pozo Revancha puso en juego $ 15.950.209 y también resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

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Resultados del Pozo de Oro

  • 20
  • 39
  • 38
  • 22
  • 48
  • Bolilla extra: 25

Resultados del Pozo Revancha

  • 44
  • 42
  • 02
  • 46
  • 11

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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