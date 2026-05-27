5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo EN VIVO

Este miércoles 27 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.500.000.

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El Pozo de Oro sorteó $ 23.957.220 y resultó vacante . El Pozo Revancha puso en juego $ 36.946.745 y también resultó vacante .

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 24 de mayo

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 61 millones de pesos

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.