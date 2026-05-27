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5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

27 de mayo de 2026 22:12 hs
5 de Oro

5 de Oro

El Observador

Este miércoles 27 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.500.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 23.957.220 y resultó vacante. El Pozo Revancha puso en juego $ 36.946.745 y también resultó vacante.

El sorteo se puede seguir a continuación:

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Embed - Sorteo 5 de Oro - 27/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 21
  • 43
  • 28
  • 26
  • 48
  • Bolilla extra: 16

Resultados del Pozo Revancha

  • 33
  • 03
  • 31
  • 45
  • 30

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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