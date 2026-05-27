Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 61 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

27 de mayo de 2026 13:23 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este miércoles 27 de mayo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 61.3 millones, lo que se traduce en más de 1.5 millones de dólares (U$S 1.529.812).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 24.2 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 37.1 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias

5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 21 de mayo EN VIVO

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 24 de mayo

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

Meteorólogos anunciaron cuándo se disiparán las nieblas y pronosticaron un nuevo frente frío en Uruguay

Federico Valverde llegó a Uruguay y habló de la pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo de mucha gente y el apoyo del club"

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

Gobierno descarta decreto de excepción para liberar los 89 vehículos militares todoterreno retenidos en Aduanas

Temas

5 de Oro sorteo Pozo de Oro Sorteo del 5 de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos