Sorteo del 5 de Oro: este jueves se sortean más de $ 36 millones de pesos en pozos acumulados

Este jueves 23 de julio se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 36.700.000, lo que se equivale a casi US$ 900.000.
El Pozo de Oro sortea un total de $ 22.300.000, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 14.400.000.
Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Pero el anterior sorteo se corrió para el lunes pasado y provocó que la instancia del miércoles también se aplazara para este jueves.
Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.