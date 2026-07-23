Sorteo del 5 de Oro: este jueves se sortean más de $ 36 millones de pesos en pozos acumulados

Este jueves 23 de julio se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 36.700.000, lo que se equivale a casi US$ 900.000.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 22.300.000, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 14.400.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Pero el anterior sorteo se corrió para el lunes pasado y provocó que la instancia del miércoles también se aplazara para este jueves .

La Lotería Uruguaya lanza por primera vez el Gordo de Invierno: sorteará un premio mayor de $ 90 millones

5 de Oro: mirá los resultados del sorteo de este lunes 20 de julio

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Estos son los pozos estimados para el siguiente sorteo del jueves 23 de julio de 2026



Ya podés seleccionar tus números en tu local Hoy Juega de confianza o a través de la web o app pic.twitter.com/w8OdVEYqhs — 5 de Oro Oficial (@5deOro_Oficial) July 21, 2026

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.