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"Me llegué a desmayar": madre denunció que recibió una pedrada de alumnos al dejar a su hija en una escuela

La mujer aseguró que la agresión fue realizada por alumnos dentro del predio de la Escuela N°70 del departamento de Artigas

23 de julio de 2026 7:29 hs
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Una madre denunció que fue agredida con una piedra mientras ingresaba al predio de la Escuela N°70 de Artigas para dejar a su hija. Según relató, el hecho ocurrió el miércoles 15 de julio, cuando un grupo de alumnos le arrojó una piedra que impactó en su cabeza.

Oriana Rivero contó que la agresión ocurrió mientras su hija salía del comedor escolar. Tras recibir el golpe, ingresó al centro educativo para advertir a los docentes que se encontraban en el lugar.

"Fui hasta el comedor de la escuela y dije para los maestros que estaban presentes que me estaban tirando piedras y que me agredieron con una piedra", relató en rueda de prensa, consignada por Clic Regional.

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Según la mujer, la respuesta que recibió fue que los docentes no podían intervenir. "Las maestras me dijeron que no podían hacer nada, que los niños tenían que estar con sus padres", afirmó.

Rivero aseguró que logró identificar a algunos de los menores involucrados. "Son dos de tercero y uno de quinto; al resto no los reconocí porque yo salí como pude de la escuela", sostuvo.

"Me llegué a desmayar"

La mujer señaló que, tras el episodio, comenzó a sentirse mal y presentó mareos, vómitos y fuertes dolores de cabeza. "La Policía constató que yo estaba mal porque me llegué a desmayar en el asiento de la Policía", afirmó.

Indicó además que varios días después continuaba con molestias y que el sábado 18 de julio debió volver a un servicio de emergencia. Según contó, el médico le indicó una tomografía, aunque no pudo conocer el resultado en ese momento porque volvió a perder el conocimiento.

"El doctor me mandó la tomografía y él no pudo revisar porque yo me desmayé después de la tomografía", relató.

Reclamo por la supervisión

Rivero cuestionó la falta de adultos supervisando a los alumnos durante el horario del comedor. "En el momento de la comida no hay ningún maestro afuera", aseguró.

La mujer sostuvo que su reclamo no apunta a que los estudiantes sean expulsados, sino a evitar que se repitan situaciones similares.

"Solo quiero que piensen un poco. Muchas madres pueden pasar por lo mismo con sus hijos", expresó.

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