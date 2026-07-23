"Siento mucha emoción y mucho honor": lo que dijo Federico Valverde sobre ser el primer capitán de Real Madrid y lo que quiere aprende con Mourinho

El centrocampista uruguayo Federico Valverde se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Real Madrid y destacó su ilusión por esta nueva etapa, su deseo de aprender del técnico portugués José Mourinho y la responsabilidad de portar el brazalete de capitán.

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"Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo ", señaló el uruguayo a Real Madrid TV después de completar su primera sesión de la pretemporada, y mostró su felicidad por volver a vestir la camiseta del conjunto blanco.

Sobre la llega de José Mourinho al banquillo madridista, Valverde destacó las ganas que tiene de aprender del técnico portugués. "Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible”.

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

Primeras palabras de Fede Valverde sobre su nuevo entrenador José Mourinho "Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde" "Voy a intentar aprender como persona y como futbolista" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/uOQzwdjSDB

El saludo de Federico Valverde y José Mourinho: en un día muy especial, el uruguayo volvió a los entrenamientos de Real Madrid tras el Mundial 2026; mirá el video

La fuerte apuesta de José Mourinho por Federico Valverde para la temporada 2026-2027 de Real Madrid

El centrocampista también habló de su nuevo papel como primer capitán del equipo. “Siento mucha emoción y mucho honor. Llegó el momento de ser primer capitán”, afirmó.

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Valverde, que este miércoles cumple 28 años, afronta su novena temporada como jugador del Real Madrid, club con el que ha disputado 372 partidos y conquistado 14 títulos.

El uruguayo recordó la influencia de antiguos líderes del vestuario y aseguró que afronta el reto de la capitanía con la máxima responsabilidad. "Voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico", subrayó.

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

De cara a la nueva temporada, el uruguayo dejó claro el objetivo del equipo: “Lo que más deseamos es levantar títulos este año y que los madridistas estén felices”.

EFE