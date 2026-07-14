La Lotería Uruguaya lanza por primera vez el Gordo de Invierno: sorteará un premio mayor de $ 90 millones

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizará por primera vez el Gordo de Invierno , un nuevo sorteo que tendrá un premio mayor de $ 90 millones y que se llevará a cabo el próximo 24 de julio .

La iniciativa busca replicar el éxito comercial del tradicional Gordo de Fin de Año , cuyas ventas han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

El director nacional de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti , explicó que la creación del nuevo sorteo responde a esa evolución. "Resolvimos probar e intentar en la mitad del año ver cómo funciona", señaló en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

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Según indicó, las ventas vienen teniendo una buena respuesta y el organismo desarrolla actividades promocionales en la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo para impulsar la nueva propuesta.

Los billetes enteros tienen un valor de $ 9.000, mientras que los décimos cuestan $ 900.

Además, quienes prefieran una inversión menor podrán adquirir fracciones electrónicas por $ 300 en los puntos de venta habilitados. Las apuestas podrán realizarse hasta una hora antes del inicio del sorteo.

Forma parte de los cambios de la Lotería Uruguaya

El Gordo de Invierno es una de las principales novedades incorporadas este año por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Dentro de esa reforma también volverá La Grande de Agosto, un sorteo que había dejado de realizarse y que regresará con premios millonarios. Además, para el segundo semestre el organismo prevé incorporar nuevas modalidades de compra de billetes y fracciones, adaptadas a los nuevos hábitos de los apostadores.

En paralelo, desde marzo comenzó a regir un nuevo esquema para los sorteos habituales de la Lotería Uruguaya, que aumentó la cantidad de premios a más de 15.000 por sorteo, incorporó premios por aciertos de una y dos cifras y creó un Premio Extra Acumulable, que parte de $250.000 y crece cuando queda vacante.

A qué se destina lo recaudado

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó que los fondos obtenidos mediante la venta de billetes se distribuyen entre el pago de premios, las comisiones de los agentes y el financiamiento de distintos programas públicos.

Entre los beneficiarios figuran el Plan CAIF, el Banco de Previsión Social (BPS), la Secretaría Nacional del Deporte, el INAU, los hospitales Maciel, Pereira Rossell y Pasteur, además de las divisiones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Según datos del organismo, solo durante 2025 se destinaron más de US$ 6 millones a estos sectores mediante la recaudación de la Lotería Uruguaya.