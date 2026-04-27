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Cambios en la Lotería Uruguaya: arranca el Gordo de Invierno, vuelve la Grande de agosto y habrá nuevas modalidades de compra

Desde Loterías y Quinielas señalaron que estos cambios apuntan a actualizar el formato, ampliar beneficios y sostener la participación de miles de uruguayos

27 de abril de 2026 8:19 hs
20241113 El Gordo de fin de año. Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Foto: Inés Guimaraens

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas implementó una serie de cambios en la Lotería Uruguaya que comenzaron a regir el 1º de marzo de 2026, con el objetivo de modernizar el juego, ampliar las modalidades de participación y reforzar uno de los sorteos más tradicionales del país.

Según la resolución oficial, el nuevo esquema contempla más de 15.000 premios por sorteo, manteniendo la estructura histórica pero incorporando nuevas alternativas. En cuanto a los valores, el billete entero pasó a costar $1.500, cada quinto $300 y la fracción electrónica —también de compra presencial— $150.

El premio mayor se fijó en $15.000.000, y se incorporó la posibilidad de ganar con aciertos de una y dos cifras. Como principal novedad, se sumó un premio acumulable denominado “Premio Extra Acumulable”, que inicia en $250.000 y crece en caso de no registrarse ganadores.

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Nuevos sorteos y modalidades

El calendario 2026 incluirá además sorteos especiales, como el Gordo de Invierno, previsto para julio, y el regreso de La Grande de agosto, que vuelve tras varios años con premios millonarios.

Para el segundo semestre, el organismo prevé incorporar nuevas modalidades de compra de billetes y fracciones, con opciones adaptadas a los hábitos actuales de los apostadores.

Destino de la recaudación

Desde Loterías y Quinielas señalaron que estos cambios apuntan a actualizar el formato, ampliar beneficios y sostener la participación de miles de uruguayos.

El organismo recordó que la recaudación se destina a servicios públicos y beneficiarios definidos por ley, entre ellos las formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización del Fútbol del Interior (OFI), los hospitales Hospital Maciel, Hospital Pereira Rossell y Hospital Pasteur, la Secretaría Nacional del Deporte, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Solo en 2025, a través de este mecanismo, se destinaron más de US$ 6.000.000 a estos sectores.

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