Cambios en la Lotería Uruguaya: arranca el Gordo de Invierno, vuelve la Grande de agosto y habrá nuevas modalidades de compra

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas implementó una serie de cambios en la Lotería Uruguaya que comenzaron a regir el 1º de marzo de 2026, con el objetivo de modernizar el juego, ampliar las modalidades de participación y reforzar uno de los sorteos más tradicionales del país .

Según la resolución oficial, el nuevo esquema contempla más de 15.000 premios por sorteo , manteniendo la estructura histórica pero incorporando nuevas alternativas. En cuanto a los valores, el billete entero pasó a costar $1.500, cada quinto $300 y la fracción electrónica —también de compra presencial— $150.

El premio mayor se fijó en $15.000.000 , y se incorporó la posibilidad de ganar con aciertos de una y dos cifras. Como principal novedad, se sumó un premio acumulable denominado “Premio Extra Acumulable” , que inicia en $250.000 y crece en caso de no registrarse ganadores.

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El calendario 2026 incluirá además sorteos especiales, como el Gordo de Invierno , previsto para julio, y el regreso de La Grande de agosto , que vuelve tras varios años con premios millonarios.

Para el segundo semestre, el organismo prevé incorporar nuevas modalidades de compra de billetes y fracciones, con opciones adaptadas a los hábitos actuales de los apostadores.

Destino de la recaudación

Desde Loterías y Quinielas señalaron que estos cambios apuntan a actualizar el formato, ampliar beneficios y sostener la participación de miles de uruguayos.

El organismo recordó que la recaudación se destina a servicios públicos y beneficiarios definidos por ley, entre ellos las formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización del Fútbol del Interior (OFI), los hospitales Hospital Maciel, Hospital Pereira Rossell y Hospital Pasteur, la Secretaría Nacional del Deporte, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Solo en 2025, a través de este mecanismo, se destinaron más de US$ 6.000.000 a estos sectores.