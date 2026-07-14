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Hallaron el cuerpo de un hombre desmembrado en Montevideo: la principal hipótesis que maneja la Policía

Un vecino alertó a la Policía tras varios días sin ver al hombre y por el fuerte olor que salía de la vivienda

14 de julio de 2026 13:14 hs
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La Policía investiga la muerte de un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado parcialmente desmembrado este martes dentro de una vivienda del barrio Casavalle, en Montevideo, confirmaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de la capital.

El hallazgo, divulgado en primera instancia por Telemundo (Canal 12) se produjo en una casa ubicada en la esquina de avenida General San Martín y Camino Domingo Arena, luego de que un vecino denunciara que hacía varios días no veía al morador de la vivienda.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales concurrieron al lugar. Como nadie respondió desde el interior de la finca, ingresaron a la vivienda y encontraron sin vida al hombre de 60 años.

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La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

La principal hipótesis: los perros

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, aunque la principal hipótesis de los investigadores es que las lesiones fueron provocadas por dos perros de gran porte que permanecían dentro de la vivienda junto al fallecido.

De acuerdo con la información primaria manejada por la Policía, los animales habrían consumido parte del cuerpo tras la muerte del hombre, aunque será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento y permita confirmar esa hipótesis.

Los perros fueron retirados de la finca y trasladados a un refugio, ya que no había personas que pudieran hacerse cargo de ellos.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM), efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

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