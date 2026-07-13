Lluvias y temperaturas más cálidas: pronostican los "primeros coletazos" del fenómeno de "El Niño" en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para el resto de esta semana un aumento en la temperatura máxima por día, llegando al 20°C para el miércoles .

El incremento de estas temperaturas diarias está vinculado, según explicó el meteorólogo Mario Bidegain en conversación con El Observador, con el fenómeno de "El Niño" , que está comenzando a hacer sentir sus "primeros coletazos" en Uruguay.

El Pacífico ya alcanzó niveles de "Super Niño" y meteorólogos advierten por un evento que podría ser histórico

Metsul advierte por la primera gran ola de tormentas "torrenciales y destructivas" de El Niño en Uruguay: qué fenómenos prevé

Por otra parte, el instituto de meteorología brasileño Metsul pronosticó que este fenómeno alcanzará condiciones históricas en el Océano Pacífico típicas de "Super El Niño".

"La última vez que se alcanzaron condiciones de El Niño muy intensas fue precisamente durante el evento de 2023-2024, hace tres años", advirtieron sus especialistas.

Inumet prevé para esta semana temperaturas de entre 12°C y 20°C, con pronósticos de lluvia en la mayor parte de la semana.

Qué esperar de "El Niño"

"El Niño" es un fenómeno climático de origen oceánico que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal durante un tiempo prolongado. Según explicó el meteorólogo Mario Bidegain, “es un proceso lento, porque se origina en el océano, pero tiene repercusiones en la atmósfera”.

De acuerdo con Bidegain, Uruguay ya comenzó a sentir los efectos del fenómeno y anunció que "va a ser de una intensidad de fuerte a muy fuerte”. En la región, esto se traducirá principalmente en “mayor intensidad de las precipitaciones y mayor cantidad de días con precipitación”, un escenario que ya empieza a reflejarse en los pronósticos para los próximos días.

El meteorólogo advirtió además que la influencia de "El Niño" no será pasajera. “Nos va a acompañar prácticamente todo el segundo semestre de 2026 y gran parte del primer semestre de 2027”, sostuvo, y agregó que “por lo menos durante los próximos nueve meses" el país tendrá "presencia e influencia de la fase cálida”. Entre las consecuencias esperadas mencionó lluvias más intensas, crecidas de ríos y arroyos, aumento de los caudales de la cuenca del Río de la Plata e inundaciones localizadas.

En relación al aumento de lluvias, esta semana se prevé, entre jueves y domingo, una caída de entre 100 y 300 milímetros. Según Bidegain, lo normal en esta época del año es alrededor de 100 milímetros al mes: "Estamos hablando básicamente de tres veces el valor mensual", afirmó.