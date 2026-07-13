Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Lluvias y temperaturas más cálidas: pronostican los "primeros coletazos" del fenómeno de "El Niño" en Uruguay

Tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como el metrólogo uruguayo Mario Bidegain anunciaron la llegada de días más cálidos esta semana, con temperaturas de hasta 20°C

13 de julio de 2026 18:50 hs
Pronóstico de anomalías de temperaturas_El Niño
Foto: @ECMWF/X

El incremento de estas temperaturas diarias está vinculado, según explicó el meteorólogo Mario Bidegain en conversación con El Observador, con el fenómeno de "El Niño", que está comenzando a hacer sentir sus "primeros coletazos" en Uruguay.

"Cuando hablamos de fenómenos extremos hablamos de fenómenos meteorológicos que se dan una vez cada varios años. Esto está íntimamente relacionado con el fenómeno de 'El Niño', que está comenzando. De hecho, ya estamos con aguas muy cálidas en el Océano Pacífico. Estamos empezando a sentir, los primeros coletazos de este evento cálido", afirmó Bidegain.

Más noticias

Metsul advierte por la primera gran ola de tormentas "torrenciales y destructivas" de El Niño en Uruguay: qué fenómenos prevé

El Pacífico ya alcanzó niveles de "Super Niño" y meteorólogos advierten por un evento que podría ser histórico

Por otra parte, el instituto de meteorología brasileño Metsul pronosticó que este fenómeno alcanzará condiciones históricas en el Océano Pacífico típicas de "Super El Niño".

"La última vez que se alcanzaron condiciones de El Niño muy intensas fue precisamente durante el evento de 2023-2024, hace tres años", advirtieron sus especialistas.

Inumet prevé para esta semana temperaturas de entre 12°C y 20°C, con pronósticos de lluvia en la mayor parte de la semana.

Qué esperar de "El Niño"

"El Niño" es un fenómeno climático de origen oceánico que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal durante un tiempo prolongado. Según explicó el meteorólogo Mario Bidegain, “es un proceso lento, porque se origina en el océano, pero tiene repercusiones en la atmósfera”.

De acuerdo con Bidegain, Uruguay ya comenzó a sentir los efectos del fenómeno y anunció que "va a ser de una intensidad de fuerte a muy fuerte”. En la región, esto se traducirá principalmente en “mayor intensidad de las precipitaciones y mayor cantidad de días con precipitación”, un escenario que ya empieza a reflejarse en los pronósticos para los próximos días.

El meteorólogo advirtió además que la influencia de "El Niño" no será pasajera. “Nos va a acompañar prácticamente todo el segundo semestre de 2026 y gran parte del primer semestre de 2027”, sostuvo, y agregó que “por lo menos durante los próximos nueve meses" el país tendrá "presencia e influencia de la fase cálida”. Entre las consecuencias esperadas mencionó lluvias más intensas, crecidas de ríos y arroyos, aumento de los caudales de la cuenca del Río de la Plata e inundaciones localizadas.

En relación al aumento de lluvias, esta semana se prevé, entre jueves y domingo, una caída de entre 100 y 300 milímetros. Según Bidegain, lo normal en esta época del año es alrededor de 100 milímetros al mes: "Estamos hablando básicamente de tres veces el valor mensual", afirmó.

Las más leídas

Médica imputada por usurpación de título lleva 21 años sin terminar posgrado en cardiología

La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela previsto para este martes

Metsul advierte por la primera gran ola de tormentas "torrenciales y destructivas" de El Niño en Uruguay: qué fenómenos prevé

Las normas uruguayas y la multa "más cara del mundo" para proteger a los cables submarinos que llamaron la atención en un informe

Temas

meteorología Inumet pronóstico clima uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos