Lazo sobre nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco: antes "no teníamos esa herramienta y no hubo ningún tipo de accidente"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , sostuvo que para fin de año podría estar resuelta la falta de controladores aéreos que no permite hoy implementar en su totalidad el nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco .

Lazo —que estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para abordar la Rendición de Cuentas— defendió la preocupación de su cartera por la "seguridad de las personas", pero aclaró que hasta ahora la herramienta no existía y no se habían registrado accidentes.

"Hasta ahora esto generó muchas expectativas, pero —hasta ahora— no teníamos esa herramienta y aquí no hubo ningún tipo de accidente , no se retrasaron los vuelos más de lo que se retrasaban antes de que el ILS (nombre de la nueva tecnología) estuviera operativo. Por lo tanto, esto es parte de un proceso y lo fundamental es la seguridad de la gente. No sacar esto a cómo dé lugar", sostuvo la ministra en una rueda de prensa.

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Lazo señaló que hoy el sistema —que permite a las aeronaves aterrizar en condiciones de muy baja visibilidad— está siendo utilizado "de forma gradual". El acuerdo al que llegaron las autoridades con los controladores aéreos es que el sistema sea utilizado siempre y cuando haya tres funcionarios disponibles , una cifra que, por el momento, se cubre con horas extras en determinados turnos.

La ministra señaló que espera que la situación vinculada a la falta de personal se regularice en los próximos meses. "Pienso que en un par de meses más o tirando a fin de año va a estar resuelto", dijo.

Una vez que esté operativo, el sistema será "referencia en Latinoamérica", señaló la ministra.

Días atrás, luego de comparecer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, había reconocido que el funcionamiento del sistema hoy no era el óptimo, porque no estaba operativo las 24 horas del día.

"Es un personal altamente calificado que requiere mucho tiempo para tener la formación adecuada y que, hoy en día, no contamos con todos los que nos gustaría o todos los que necesitamos para que eso funcione en óptimas condiciones", detalló Rodríguez al respecto.

Para solucionar el asunto, el ministerio hará un llamado para el ingreso de 15 controladores. La intención era que el llamado fuera para 30, pero Rodríguez sostuvo que por el decreto vigente de 2021 que limitó el llenado de vacantes en la Administración Central esto no fue posible.

La compra de nuevas OPV

Lazo también se refirió a la compra de nuevas patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, luego de que el gobierno decidiera rescindir el contrato con el astillero español Cardama, que había sido firmado en el gobierno pasado.

La ministra contó que durante su viaje a Perú para participar en una conferencia de ministros de Defensa de las Américas visitó un astillero peruano que está asociado con una "empresa internacional coreana" (Hyundai).

Se trata de SIMA (Servicios Industriales de la Marina), una iniciativa "vinculada al derecho privado, pero que trabaja con lo público, con la propia Armada", describió Lazo, quien puso de ejemplo este proyecto como un caso de reactivación de la industria naval nacional.

"A mí lo que me gusta es la forma en la que se plantea que es posible. Estoy absolutamente convencida. Primero porque tenemos trabajadores formados históricamente en el área de la industria naval. Trabajadores civiles y militares. Segundo, porque entendemos que hay que dar un paso", señaló en relación a la industria naval nacional.

Y aunque aclaró que el paso puede no ser "directamente la construcción de una OPV", sí puede "ser la excusa para pensar".

"Lo que hemos pedido en ese astillero es toda la normativa que tiene que ver con la conformación del SIMA, las posibles asociaciones que podemos tener y que después pensemos en algo que ha sido un compromiso y que lo vamos a cumplir pero que hoy no está definido porque son cosas demasiado serias para definir en un ratito", subrayó en relación a la compra de las patrullas.