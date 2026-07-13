Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 14 de julio una jornada con ascenso de las temperaturas máximas , cielo mayormente nuboso y vientos del noreste que soplarán con intensidad en gran parte del país, con rachas de hasta 40 km/h en varias zonas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 17 °C y 20 °C , mientras que en el oeste y el norte persistirá el riesgo de heladas agrometeorológicas durante las primeras horas del día.

En la capital y alrededores se espera una jornada nubosa , con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C .

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Durante la mañana, los vientos del noreste y norte soplarán entre 20 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h . En la tarde y la noche continuará la nubosidad, aunque con algunos períodos de cielo algo nuboso, mientras persistirán las rachas de viento.

Este

El este del país tendrá una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas irán de 6 °C a 18 °C. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con algunos períodos de mejora. Los vientos del noreste y norte se ubicarán entre 20 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste, Inumet pronostica una mañana algo nubosa y nubosa, con probables heladas agrometeorológicas.

La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con algunos períodos de algo nuboso. Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

Norte

El norte registrará la jornada más templada del país, con una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y probables heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones. Los vientos del noreste alcanzarán entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.