Uruguay vs Chile por la Liga de Naciones femenina de Conmebol en el Estadio Centenario: a qué hora juegan este sábado y dónde comprar entradas

La selección uruguaya de fútbol femenino que dirige Ariel Longo jugará este sábado a partir de la hora 18 frente a Chile en el Estadio Centenario en el marco de la séptima fecha de la Liga de Naciones femenina de Conmebol.
Este clasificatorio otorga dos plazas (los dos primeros) para el Mundial de Brasil 2027 y dos lugares (tercero y cuarto) para el repechaje.
El primer y segundo lugar serán para Argentina y Colombia, pero los otros dos lugares están abiertos con seis selecciones con posibilidades, incluida las celestes.
Uruguay se encuentra actualmente penúltimo (octavo) entre nueve equipos, pero este sábado podrá subir al cuarto lugar si le gana a Chile, por esa razón la importancia de este encuentro.
Si Uruguay pierde, quedará fuera de carrera por la clasificación al repechaje. Si empata, prácticamente compromete todas sus chances, y si gana entra en zona de pelear por terminar tercero o cuarto.
Así está la tabla de posiciones:
|SELECCIÓN
| PUNTOS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|1 Argentina
|13
|5
|4
|1
|0
|16
|4
| 2 Colombia
|13
|5
|4
|1
|0
|11
|4
| 3 Venezuela
|8
|5
|2
|2
|2
|10
|5
| 4 Chile
|4
|6
|2
|1
|3
|7
|6
| 5 Paraguay
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|7
| 6 Perú
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|13
| 7 Ecuador
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|4
| 8 Uruguay
| 5
| 5
| 1
| 2
| 2
| 5
| 6
|9 Bolivia
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|20
Día, hora, estadio y precio de las entradas de Uruguay vs Chile por la Liga de Naciones femenina de Conmebol
Uruguay vs Chile se enfrentan este sábado 18 de abril a la hora 18 en el Estadio Centenario.
Las entradas tienen un único valor de $ 190 y se venden en www.auftickets.uy.
Solo será habilitada al Tribuna Olímpica.
Los menores de 12 años ingresan gratis.