Cómo la nueva película "Toy Story 5" muestra el "horror" de la adicción de los niños a las pantallas

El actor estadounidense Tom Hanks ha dicho que la última película de Toy Story pone de relieve la adicción de los niños a las pantallas, un problema que, según él, genera "terror en el corazón".

La quinta entrega de la franquicia animada muestra a Woody, Buzz y Jessie amenazados por una nueva tableta con forma de rana llamada Lilypad, que cautiva a los niños de la película.

Hanks relató que el reparto se identificó con la historia porque todos han experimentado "ese desinterés" de los jóvenes que "miran hacia abajo a su teléfono, levantan la vista, vuelven a mirar hacia abajo, vuelven a levantar la vista".

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"Esto es algo generacional", le dijo el actor al periodista de la BBC David Sillito.

"Cada generación tiene algo que la define tecnológicamente dentro de la sociedad, y vuelca todo en ello".

El actor destacó "un momento de la película en el que contemplamos el paisaje urbano y vemos ese resplandor azul de los teléfonos en los dormitorios y otros lugares, y la verdad es que eso genera terror en el corazón".

Toy Story 5, que se estrenará a finales de este mes, cuenta con el regreso de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack para poner voz a Woody, Buzz Lightyear y Jessie respectivamente, mientras que Greta Lee, conocida por Past Lives ("Vidas pasadas"), se incorpora al reparto para dar voz a Lilypad.

PA Media De izquierda a derecha: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Greta Lee, fotografiados en el estreno de la película en Londres la semana pasada.

Los villanos de anteriores películas de Toy Story incluyeron a un gran oso de peluche morado llamado Lotso, al problemático vecino Sid, a un despiadado coleccionista de juguetes llamado Al y a la inquietante muñeca antigua Gabby Gabby.

Pero el nuevo enemigo tecnológico en Toy Story 5 es una criatura completamente distinta.

Menos atención

Se trata de un campo de batalla que padres de todo el mundo reconocerán, y la película llega en un momento en que existe un debate más amplio sobre los posibles perjuicios de pasar demasiado tiempo frente a las pantallas, especialmente en las redes sociales.

Tim Allen, quien da voz a Buzz Lightyear, recordó que recientemente llevó a su hija adolescente al cine, pero ella tuvo dificultades para mantener la atención durante toda la película porque los niños "están demasiado acostumbrados a videos de siete segundos en Instagram", explicó.

Allen contó que su hija no le prestó atención a la película que estaban viendo casi desde el principio porque ya había entendido lo esencial de lo que iba a ocurrir.

"De hecho, miró la película y dijo: '¡Ya lo entiendo! Él va a ser el villano y luego van a hacer esto'", recordó.

"Tuvimos una pequeña discusión. Le dije: 'A partir de ahora, cuando vayamos al cine, vemos la película y luego puedes quejarte de ella después'. Pero lo cierto es que no estaba equivocada".

Allen afirmó que los jóvenes están "tan acostumbrados a un arco narrativo con principio, nudo y desenlace en siete segundos" que les cuesta seguir una película de dos horas, "salvo Avatar", añadió, "porque eso es una experiencia".

Disney La película muestra cómo los niños se interesan cada vez más por la tecnología en lugar de por sus juguetes tradicionales.

Una nueva canción de Taylor Swift titulada I Knew It, I Knew You formará parte de la banda sonora de la próxima película.

La cantante afirmó que siempre soñó con poder escribir para estos personajes "a los que adoro desde que tenía 5 años".

Una película novedosa

Antes de su estreno en 1995, los críticos no esperaban gran cosa de la primera Toy Story, que era vista como una película infantil con el añadido de ser el primer largometraje realizado íntegramente mediante animación por computador.

Sin embargo, Toy Story contaba con una historia cautivadora y un guion inteligente que estaban a la altura de sus impresionantes imágenes.

A los niños les encantó la idea de que los juguetes cobraran vida, mientras que los padres podían disfrutar de algunos chistes ingeniosos sembrados a lo largo de la película.

Allen contó que fue "realmente sorprendente" cuando él y el equipo vieron por primera vez cómo se veía la película, y añadió que costó un poco acostumbrarse a aquella estética.

"Cualquiera que viera la primera, comparada con la animación tradicional sobre celuloide, pensaba que se veía extraña. Era como: '¿Qué estamos viendo?'. Pero la historia era realmente inteligente y la construyeron en torno a nosotros dos", dijo, refiriéndose a él mismo y a Hanks.

Los primeros montajes de la película ya mostraban potencial, pero, según Allen, el equipo creativo tardó un tiempo en encontrar el tono cómico adecuado y en desarrollar las características de Woody y Buzz.

"Hicieron una versión que no salió muy bien", explicó. "Habían hecho una película un poco demasiado áspera".

Y añadió: "Los dos personajes estaban peleando todo el tiempo, y no resultaba muy interesante. Pero luego hicieron que Woody fuera un poco más comprensivo y Buzz un poco más, perdón por la expresión, más tonto".

"Vivía engañado por sí mismo; no se daba cuenta de que era un juguete. Y eso resultó realmente muy interesante. Además, era algo nuevo. Nunca habían hecho algo así antes", apuntó.

Disney Cusack, que pone voz a Jessie, dijo que cree que la última trama "tocará la fibra sensible" de los padres.

El éxito de Toy Story dio lugar a varias secuelas, así como al spin-off de Buzz, Lightyear (2022), y generó enormes ventas de los juguetes que aparecen en la saga.

Pero, mientras que las entregas anteriores permanecieron en gran medida dentro del mundo de los juguetes, la quinta película es la primera en abordar directamente la cuestión de la tecnología, destacando tanto sus beneficios como sus riesgos.

Los críticos todavía no han emitido su veredicto sobre esta nueva entrega ni sobre la eficacia con la que trata este tema.

Joan Cusack afirmó que cree que la película "conectará" con los padres que lidian con los límites al tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas.

Sin embargo, Allen reconoció que cada generación tiene su propio debate sobre determinadas tecnologías, y que sus padres tenían preocupaciones similares cuando él era joven.

"En cuanto dije 'deja ese teléfono', recordé a mis padres diciendo: 'apaga esa música'", comentó entre risas.

"Cuando la radio FM llegó a Estados Unidos y empezamos a escuchar rock and roll, oíamos música constantemente. Mis padres nos decían: 'apaguen eso'. Fuéramos donde fuéramos, necesitábamos tener música sonando.

"Así que hay cierto recuerdo de todo esto. Y luego, cuando llegó la televisión, queríamos verla todo el tiempo. Por tanto, esto siempre ha existido; la evolución de este fenómeno ha estado siempre presente".

BBC

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FUENTE: BBC