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El ex DT de Luis Suárez en Liverpool, Kenny Dalglish, está en tratamiento contra el cáncer y lo anunció por error, y con humor, en sus redes sociales

"A diferencia de mi uso del teléfono móvil, el tratamiento va bien", escribió con humor el antiguo delantero estrella de Celtic y Liverpool

2 de junio de 2026 14:59 hs
Suárez y Dalglish en la presentación del uruguayo
Suárez y Dalglish en la presentación del uruguayo

El antiguo delantero estrella del Celtic y del Liverpool, donde además fue DT de Luis Suárez cuando llegó a los reds, el escocés Kenny Dalglish (75 años), confirmó este martes que sigue un tratamiento contra un cáncer, después de haber anunciado la noticia por error en las redes sociales.

"A diferencia de mi uso del teléfono móvil, el tratamiento va bien", escribió con humor.

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Carrol y Suárez junto a Kenny Dalglish en su presentación en Liverpool
Carrol y Suárez junto a Kenny Dalglish en su presentación en Liverpool

"En un mundo ideal, esto habría permanecido en privado, porque así es como deberían ser las cosas, pero mi absoluta falta de habilidades tecnológicas me obligó a actuar así", añadió.

"Como siempre, gracias al maravilloso personal médico, que ha demostrado una atención y una discreción increíbles, no solo conmigo, sino también con muchísimas otras personas. Son un orgullo para su profesión", añadió.

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Luis Suárez junto a Kenny Dalglish
Luis Suárez junto a Kenny Dalglish
Luis Suárez junto a Kenny Dalglish

El exinternacional escocés hizo las delicias del Celtic de Glasgow y del Liverpool como delantero en las décadas de 1970 y 1980.

En particular, ganó tres veces la Copa de Europa y seis veces la liga inglesa con los Reds, de los que después fue entrenador en dos ocasiones.

En una de ellas estuvo al frente del equipo cuando fue fichado Luis Suárez, a quien respaldó varias veces.

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Suárez junto a su esposa Sofía y el exjugador del Liverpool, Kenny Dalglish, cuando obtuvo su primera Bota de Oro
Suárez junto a su esposa Sofía y el exjugador del Liverpool, Kenny Dalglish, cuando obtuvo su primera Bota de Oro

"Te enviamos nuestro apoyo y nuestro cariño, Sir Kenny", escribió el club inglés en sus redes sociales.

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Dos días antes, otra leyenda del fútbol británico de la misma época que Dalglish, el inglés Kevin Keegan, de 75 años, anunció que sufre un cáncer en estado avanzado.

AFP

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