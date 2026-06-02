El blooper de Oscar Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial 2026 que hizo reír a todos; mirá el video

El excampeón del mundo con la selección argentina, Oscar Ruggeri contó una divertida anécdota que hizo reír a todos sus compañeros a carcajadas y que le ocurrió durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial 2026.

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En la citada producción, el exfutbolista de River Plate y Boca Juniors protagonizó un hilarante momento que él mismo reconoció y que generó todo tipo de reacciones hilarantes en vivo.

El eje del spot promocional fue evitar mencionar el número 4 por una cuestión de cábala, en alusión al trofeo que buscará revalidar la selección argentina en el Mundial 2026.

En una de las escenas, Oscar Ruggeri aparece sentado y mantiene un diálogo con un mozo, al que en realidad en primera instancia confundió fuera de cámara.

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Al respecto, Mariano Closs comentó: "El primer mozo que aparece en escena era un actor, pero Ruggeri creyó que trabajaba allí y le pidió un café con leche".

Allí comenzaron las carcajadas en vivo en los dos estudios que en ese momento se utilizaban en ESPN.

El supuesto mozo le respondió a Ruggeri: "Yo soy actor, Oscar".

El exfutbolista lo contó y comenzó a reírse y a contagiar aún más a sus compañeros.