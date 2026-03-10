La divertida irrupción de Oscar Ruggeri en una entrevista con Enzo Francescoli y la chicana del Príncipe

El director deportivo de River Plate argentino, Enzo Francescoli, vivió un particular momento con su excompañero de equipo, el argentino Oscar Alfredo Ruggeri.
Ocurrió el lunes en una entrevista que el Príncipe le dio a ESPN.
Francescoli habló sobre la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet en su lugar.
Fue entonces cuando Ruggeri entró al estudio de remera blanca, interrumpió la entrevista y le dio un saludo con beso a Francescoli.
"Yo te bajé la pelota de cabeza para tu gol", le dijo Ruggeri. "Y nunca me nombraste", agregó.
Fue ahí cuando el uruguayo lo chicaneó: "¿Vos estabas en ese equipo?" e hizo una guiñada a los demás presentes.
Ambos compartieron plantel con el River Plate que dirigido por Héctor "Bambino" Veira fue campeón a nivel local (temporada 1985-1986) y de la Copa Libertadores. Luego Francescoli se fue a Francia y el millonario ganó la Copa Intercontinental.
"Llegué yo, te acordás que les cambié la cabeza y ahí ganamos", respondió Ruggeri.