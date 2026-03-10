La divertida irrupción de Oscar Ruggeri en una entrevista con Enzo Francescoli y la chicana del Príncipe

El director deportivo de River Plate argentino, Enzo Francescoli , vivió un particular momento con su excompañero de equipo, el argentino Oscar Alfredo Ruggeri.

Ocurrió el lunes en una entrevista que el Príncipe le dio a ESPN.

Francescoli habló sobre la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet en su lugar.

Fue entonces cuando Ruggeri entró al estudio de remera blanca, interrumpió la entrevista y le dio un saludo con beso a Francescoli.

"Yo te bajé la pelota de cabeza para tu gol", le dijo Ruggeri. "Y nunca me nombraste", agregó.

Fue ahí cuando el uruguayo lo chicaneó: "¿Vos estabas en ese equipo?" e hizo una guiñada a los demás presentes.

Ambos compartieron plantel con el River Plate que dirigido por Héctor "Bambino" Veira fue campeón a nivel local (temporada 1985-1986) y de la Copa Libertadores. Luego Francescoli se fue a Francia y el millonario ganó la Copa Intercontinental.

"Llegué yo, te acordás que les cambié la cabeza y ahí ganamos", respondió Ruggeri.