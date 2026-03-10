Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

Mauricio Nanni , exarquero y gerente deportivo de Wanderers , falleció este lunes a sus 46 años , según informó el club bohemio en un comunicado publicado en sus redes sociales en los primeros minutos de este martes.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución", afirmó Wanderers.

"A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias . La familia Wanderista los acompaña en este duro momento, en especial a su hijo Franco, jugador de nuestras formativas" , agregó el club en su cuenta de Instagram.

Nanni comenzó su carrera en el bohemio, al que defendió de 1998 a 2004 antes de irse al Racing de Santander de LaLiga de España. En 2005 volvió a Wanderers y un año después se fue al Racing de Ferrol de la Segunda división española, donde estuvo seis meses antes de emigrar al Marathón de Honduras.

Tuvo experiencia en la selección uruguaya. Integró el plantel que salió cuarto en el Mundial sub 20 de Nigeria 1999, y jugó dos partidos con el combinado mayor en la Carlsberg Cup de 2003, disputada en Hong Kong.

La celeste se llevó el trofeo amistoso tras vencer 3-0 a un combinado local en semifinales (en un partido catalogado como no oficial) y superar por penales a Irán en la final. En la tanda Nanni atajó uno de los penales.

Entre 2007 y 2008 pasó por Defensor Sporting, Aucas de Ecuador y Bella Vista antes de volver a Europa para jugar dos años en el Niki Volos de Grecia. De 2010 a 2011 vivió su último pasaje como jugador en Wanderers. Pasó por CAI de Argentina, Cerrito, Bella Vista y Villa Española antes de retirarse en 2016.

De qué murió Mauricio Nanni

En los últimos años trabajó como gerente deportivo de Wanderers, antes de alejarse del club tras la asunción de la actual directiva, encabezada por el presidente Jorge Barrios. Peleaba contra un cáncer hace años, y acordó desvincularse del club porque le era difícil trabajar con la enfermedad.

El velatorio de Nanni se realizará de las 10:00 a las 13:00 en la sala Luis Moro de Sayago, detallaron desde el club.