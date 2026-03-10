Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / VIRALES

"No nos gusta sentarnos": pareja de bailarines aficionados deslumbró con sus movimientos en Maldonado

La pareja contó que baila junta desde hace 30 años y que todos los fines de semana buscan algún lugar para salir

10 de marzo 2026 - 9:41hs
parejabailarines

Una pareja de bailarines aficionados se convirtió en una de las escenas más comentadas del evento realizado el sábado 7 en la Zona Joven de El Placer, en Maldonado. Pilar, de 50 años, y Osmambey, de 71, sorprendieron al público con su energía en la pista y el video de su baile se viralizó en redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por el medio local FM Gente, y en ellas puede verse a la pareja desplegando pasos coordinados que llamaron la atención de los presentes durante la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmgenteradio/status/2030774021948604768&partner=&hide_thread=false

Viajan desde Villa Serrana para bailar

En diálogo con el consignado medio, ambos contaron que viven en Villa Serrana, departamento de Lavalleja, y que viajaron hasta Maldonado especialmente para participar del evento.

Siempre que podemos venimos a ver qué hay”, explicó Osmambey.

Según relataron, el baile es una actividad central en su vida y forma parte de su rutina desde hace décadas.

Tres décadas bailando juntos

La pareja contó que baila junta desde hace 30 años y que todos los fines de semana buscan algún lugar para salir a la pista.

Todos los sábados salimos a bailar”, relató Osmambey, quien además señaló que en varias ocasiones recorren largas distancias para asistir a bailes.

En algunos casos, incluso llegan a viajar hasta 300 kilómetros para ir y volver en una misma noche a un evento en Canelones.

Llegamos a casa como a las seis de la mañana”, comentó.

También suelen trasladarse con frecuencia hasta Piriápolis o Maldonado con el mismo objetivo.

“Aprendimos de la calle”

Aunque la coordinación y el estilo de la pareja llamaron la atención del público, ambos aclararon que no son bailarines profesionales.

Aprendimos de la calle”, señalaron.

Para ellos, la conexión que se genera en la pista es uno de los elementos clave para que una relación se mantenga a lo largo del tiempo. “Lo podríamos hacer todos los días”, afirmaron.

Entre risas, Osmambey resumió su filosofía cuando suena la música: “No nos gusta sentarnos, abrimos la pista y la cerramos”.

