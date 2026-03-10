"No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

Continúan las repercusiones por el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas . Ahora, su prima, Andrea Alonso , relató públicamente cómo era la vida del joven en un contexto familiar marcado por la violencia.

En diálogo con Subrayado (Canal 10) la joven contó detalles de la dinámica familiar y aseguró que los padres del menor asesinado "lo utilizaban" por las "ayudas" del Mides y la asignación. "Lo tenían a él por beneficio" , explicó.

En cuanto a su vínculo con Jonathan y la relación con la madre, mencionó que ella "no permitía mucho acercamiento" .

MONTEVIDEO Adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas: imputaron al padre por delitos de homicidio y violencia doméstica

Investigan la "muerte dudosa" de un adolescente de 15 años que fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas

"Era como que Jonathan estaba preso en su casa, no le permitían salir, lo tenían para hacer mandados, para salir a pedir en la panadería cuando no tenían para comer ", contó.

Tras esto, reveló que la última etapa de cercanía con Jonathan ocurrió hace aproximadamente seis años. Alonso recordó luego una visita del adolescente a su familia durante unas vacaciones escolares.

"Mi madre se lo llevó, estuvo en nuestra casa, y él decía: 'no quiero ir para allá, pero extraño a mi hermana'. Eso es algo que queda grabado", relató.

Luego, la prima del menor fallecido reclamó por justicia y señaló a la madre como "cómplice" de lo que pasó. "Hizo denuncias cuando fue golpeada, pero nunca hizo cuando golpearon Jonathan", señaló.

Preocupación por otros niños de la familia

Alonso, en conversación con el consignado medio reclamó también por la hermana del adolescente asesinado, y de otros niños del entorno familiar. Actualmente, según indicó, la niña está bajo el cuidado de su abuela.

En redes sociales circuló además un video, divulgado en primera instancia por Montevideo Portal, en el que se observa a la abuela de Jonathan con dos niños y mientras agrede a uno de ellos.

"Lo que se ve en el video es que el nene está cansado. Y nosotros queremos que se los saquen", afirmó e insistió en que la situación de violencia excede el caso del fallecido.

"No es solamente Jonathan. Acá hay más niños también involucrados. Porque todos fuimos niños y todos pasamos", dijo.

"Queremos justicia, que esos nenes no sigan con la abuela. Así tengan que estar en un hogar, que no estén sufriendo lo que están sufriendo hoy en día", cerró.

Padre de Jonathan imputado

Días atrás, el padre fue imputado por un delito de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica en calidad de autor.

El ahora imputado deberá cumplir una prisión preventiva de seis meses mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía, según confirmó El Observador días atrás.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en Flor de Maroñas, cuando encontraron el cuerpo del menor de edad en una zanja de este barrio de Montevideo.

Desde un primer momento se investigó como "muerte dudosa", según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Según había informado la familia, la situación inició en la noche del jueves, cuando el padre retó al joven "por tener malos modales con su madre" y lo dejó en penitencia mirando hacia la pared.

Tras un rato, le permitieron usar la computadora. Los adultos se fueron a descansar cerca de las 23, pero alrededor de las 03:00 del viernes la madre se levantó para ir al baño y notó que la cama de su hijo estaba vacía.

Los padres salieron al barrio a buscarlo y, de regreso, la perra de la familia comenzó a ladrar con insistencia hacia una zanja cercana, allí encontraron al adolescente. Más tarde, el personal médico constató la muerte.