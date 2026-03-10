Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Economía y Empresas / TIPO DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 10 de marzo, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 9 de marzo

10 de marzo 2026 - 8:21hs
El dólar abrió este martes 10 de marzo en Uruguay con un valor de $ 38,95 la compra y $ 41,35 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,15 y la venta bajó $ 0,35 respecto al lunes 9 de marzo.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.385 la compra y A$ 1.435 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,49 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,70, de acuerdo a la herramienta Cuex.

