ANII creará un fondo de inversión de medio millón de dólares en conjunto con empresas privadas para potenciar la innovación

"Un desafío histórico que tiene nuestro país es aumentar los niveles de inversión en investigación y desarrollo (I+D), innovación y actividades de ciencia y tecnología", sostiene el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Álvaro Brunini .

Las últimas mediciones de 2023 de la Agencia revelan que el gasto total en I+D en Uruguay alcanzó los US$ 548 millones, lo que equivale a 0,71% del PIB. Si bien llegar al 1% es un objetivo histórico de las distintas administraciones el objetivo aún es lejano y para Brunini la meta no debería ser solo un número, sino que "prenda una cultura de innovación" tanto en el sector público como el privado. "El 1% del PIB en I+D es un número relevante, pero creo que lo más relevante es seguir aumentando, no nos quedaríamos conformes con decir que llegamos a un 1%", plantea en conversación con Café y Negocios.

De la comparación de Uruguay con países desarrollados que se destacan en sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación, se desprende que, en esos casos, la inversión en I+D está liderada por el sector privado . En Uruguay esto no sucede, pero la ANII en la órbita de la nueva institucionalidad Uruguay Innova creada por el gobierno de Orsi, persigue ese objetivo.

"Aquí tenemos dos desafíos. Uno es seguir volcando recursos del sector público para que haya más ciencia, tecnología e innovación. Y, el otro, es apalancar a través de financiamiento e incentivos para que el sector privado sea quien invierta en innovación", dice Brunini.

En relación al primer escenario, ANII contribuyó con el Ministerio de Economía y Finanzas en la modificación del decreto parlamentario de la Ley de Promoción de Inversiones de Comap y también tiene un lugar en la mesa en la que se discute el diseño de la nueva Ley de Competitividad e Innovación que trabaja el MEF.

Con respecto al segundo desafío, para involucrar a los privados, la Agencia recorre el camino de potenciar y flexibilizar las herramientas para que las empresas empiecen a participar en la financiación de innovación.

Para esto, adelantó que en las póximas semanas en conjunto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, con las agencias que se coordinan en Uruguay Innova, OPP y Presidencia de la República se lanzará una batería de herramientas que tiene como objetivo que el sector privado invierta más en este tipo de actividades.

"En particular, vamos a estar desde ANII haciendo un llamado para hacer un fondo bilateral o sectorial con empresas privadas", señala Brunini. La Agencia cuenta con experiencias en este sentido a nivel público con el Fondo de Energía y cooperación con UTE, Ancap y el Ministerio de Industria en el que se financian de forma conjunta proyectos de investigación e innovación. En tanto, a nivel privado, la única experiencia es con la empresa GSK Glaxo con la cual financian proyectos de investigación vinculados a la salud. "Ahora vamos a hacer este llamado para financiar proyectos en conjunto con empresas en materia de investigación y desafíos de innovación".

Para este fondo, ANII dispone de US$ 500.000, "a los que se sumarán los recursos que pongan los privados". La agencia se hará cargo de la gestión de los llamados y "en conjunto definiremos las líneas específicas de investigación e innovación", puntualiza Brunini.

La selección para el fondo conjunto puede definirse por una o más empresas privadas que eligirán en conjunto con ANII qué proyectos son financiables.

Las bases del llamado están en proceso, pero, según Brunini, se apuesta a sectores como biotecnología, ciencias de la vida, alimentos y tecnología.

Otras medidas para impulsar la innovación

En el mismo sentido, el titular de la agencia asevera que la herramienta de coinversión que la Agencia mantiene con fondos de inversión para startups se flexibilizará. "Se reducirán requisitos para los inversores, de forma de captar más capital", remarca y hace hincapié en la importancia de que haya más opciones de financiamiento para la startups de base científico-tecnológica.

Del mismo modo, se avanza con el Banco República en la actualización del Fondo Orestes Fiandra -que tiene su foco en empresas de mediano porte- para permitir que firmas de menor tamaño se puedan presentar a obtener créditos con condiciones especiales para firmas que innovan o se internacionalizan en el que hacen una devolución del crédito si tienen éxito y no la hacen si fracasan.

"Este fue un fondo exitoso porque ha logrado recuperar los créditos otorgados, cobrando el capital y los intereses y la morosidad ha sido muy baja", señala el titular de ANII.

A esto se suma también la mejora de calidad regulatoria y trámites que se optimizan en la Ventanilla Única de Inversiones y en mejorar los trámites y procedimientos, especialmente, para las empresas que innovan. "Es importante que el Estado dé una respuesta ágil cuando surge un tema nuevo, por eso Uruguay Innova nos da un buen marco para dar respuesta a las empresas innovadoras", comenta Brunini.