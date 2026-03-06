Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

UCM reduce su plantilla en Uruguay en medio de un proceso de regionalización de la compañía Falck en Colombia

La emergencia móvil desvinculará a 125 trabajadores en el marco de una reestructura de la organización a nivel regional que impacta en su operativa local

6 de marzo 2026 - 11:16hs
-ine0232-1-jpg..webp
Camilo dos Santos

"Como parte de un proyecto global iniciado a finales del año pasado, Falck avanza en la implementación de una estructura organizacional centralizada, simplificada, estandarizada y profesionalizada en los países donde opera, entre ellos Uruguay a través de UCM", apunta un comunicado de la empresa UCM Falck al que accedió El Observador.

Este rediseño llevó a la compañía a ajustar su plantilla en Uruguay y despedir a 125 trabajadores de UCM Falck. Según precisa el comunicado, esta medida no está motivada por el desempeño de la operación en Uruguay e involucrará a funciones administrativas que pasarán a centralizarse a nivel regional en Colombia.

"En Uruguay, la implementación del proyecto implicará ajustes y profesionalización en algunas posiciones", señala el documento y hace hincapié en que "no se producirán cambios en el área médica", lo que permitirá "mantener el compromiso de la compañía para seguir prestando un servicio de alta calidad como siempre se ha hecho y como se seguirá haciendo siempre".

Estas medidas tienen como objetivo "fortalecer la coordinación regional, unificar procesos y potenciar capacidades operativas", informa la compañía.

Finalmente, la empresa indica que estas desvinculaciones se llevan adelante "en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable y conforme a los mecanismos institucionales previstos".

Temas:

ucm UCM Falck Uruguay despidos

