Movida Gerencial: OCA tiene nuevo CEO, uruguayo se suma a grupo global Vesta Software y consultora impulsa su expansión regional con un nuevo liderazgo

La agenda corporativa volvió a moverse en los últimos días con nuevos cambios en posiciones de liderazgo . De esta manera, empresas del sector financiero, tecnológico y de consultoría anunciaron designaciones clave que reflejan nuevas apuestas en materia de estrategia, innovación y expansión regional. A nivel global, el recambio de los CEO se acelera en EE.UU y aparecen nuevas tendencias en la elección de los altos mandos . Solo en las últimas semanas compañías de peso como The Walt Disney Company y PayPal anunciaron cambios directivos .

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

En las últimas horas la firma financiera OCA informó que Pedro Moreira dejará su cargo como CEO de la compañía y en su lugar asumirá Juan Pablo Fernández, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero . Fernández se desempeñó recientemente como gerente de Planeamiento Estratégico en Itaú Uruguay, área encargada de definir y construir la estrategia del banco. Anteriormente fue gerente de Medios de Pago y Banca Digital, puestos desde donde lideró el desarrollo comercial de tarjetas de crédito y débito, el lanzamiento de nuevos productos, la definición de estrategias de crecimiento y la negociación con socios estratégicos.

ANDE Uruguay al mundo: cómo funciona el plan dirigido a pymes sin experiencia en exportar que otorga hasta US$ 20.000 para internacionalizarse

MOVIDA GERENCIAL Movida gerencial: nuevos gerentes generales en Schneck e Ingener, cambios en la dirección de Prosegur Cash y novedades en el equipo directivo de una multinacional

También fue gerente de Hipotecarios, con responsabilidad en el desarrollo comercial y lanzamiento de nuevos productos y canales.

“Asumo este nuevo desafío con el compromiso de continuar fortaleciendo el posicionamiento de OCA y profundizar su estrategia de crecimiento e innovación en el mercado financiero”, expresó Fernández.

Por otra parte, OCA informó que en esta nueva etapa profesional Moreira se sumará a Itaú Paraguay como director ejecutivo.

“Ha sido un desafío y un orgullo liderar OCA en una etapa de transformación del negocio, con foco en la innovación, la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevos productos y servicios”, señaló el exCEO.

Vesta Software Group anunció la incorporación de Nicolás Chiappara como group leader

WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.42.29 (1)

El uruguayo Nicolás Chiappara se incorporó recientemente a Vesta Software Group, un grupo global de gestión y adquisición de empresas de software, en el que se desempeñará como group leader. En este rol tendrá a su cargo el liderazgo y acompañamiento de las empresas del portafolio de la firma, conectando la estrategia con la ejecución de los modelos de negocio.

Con más de 25 años de trayectoria internacional en tecnología, innovación y liderazgo empresarial, Chiappara ha desarrollado su carrera liderando organizaciones y equipos a nivel regional y global y trabajando con compañías como Microsoft, Cisco, IBM y Overactive.

Antes de asumir este nuevo desafío, se desempeñó en diversos roles ejecutivos y participó activamente en organizaciones que promueven el desarrollo de la industria y el ecosistema emprendedor, como Endeavor y la Cámara de Comercio Americana, entre otras. Además, es autor del libro Emprender – Innovar – Liderar, donde recorre aprendizajes clave de su camino profesional.

En Vesta, su foco estará puesto en asegurar un crecimiento rentable y sostenido, potenciando el liderazgo de los equipos y acompañando procesos de evolución organizacional, con una mirada integral que combine estrategia, personas y ejecución.

“Este nuevo rol representa una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria, trabajando junto a líderes y organizaciones que buscan crecer y evolucionar al siguiente nivel”, señaló Chiappara.

Nuevo socio y director general para América Latina en Chus Sanz &Co

1715993563333

Pablo Elissalde anunció que se desempeñará como socio y director general para América Latina en Chus Sanz &Co., la consultora especializada en acelerar la transformación de los negocios con foco en propósito y cultura.

En este puesto el ejecutivo tendrá la responsabilidad de impulsar la expansión regional del modelo.

Durante su trayectoria profesional, Elissalde ocupó posiciones de liderazgo en distintas compañías. Fue gerente comercial en Henkel, director comercial en Arechavaleta & Asociados y lideró las operaciones comerciales de Pronokal, firma de Nestlé Health Science. Más recientemente, se desempeñó como CEO de PaseLibre.

En paralelo a su carrera corporativa, también desarrolló una trayectoria en el ámbito académico. Desde 2011 dicta cursos vinculados a Dirección de Ventas y Marketing y actualmente es docente de Emprendimiento e Innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, donde acompaña a estudiantes en la creación y validación de proyectos con potencial de negocio.

“No lo vivo como un giro, lo vivo como una evolución natural. Creo profundamente que la calidad del liderazgo define la calidad de la cultura y que la calidad de la cultura define la calidad de vida de las personas”, sostuvo en su cuenta de LinkedIn.

El recambio de CEO se acelera en EE.UU: la tendencia y los últimos cambios en grandes compañías

liderazgo

Un informe publicado en los últimos días por el medio especializado The Wall Street Journal señala que en Estados Unidos aproximadamente uno de cada nueve directores ejecutivos fue reemplazado en 1.500 de las mayores empresas que cotizan en bolsa durante 2025, representando la tasa de rotación más alta desde 2010, cuando la economía se recuperaba de la crisis financiera.

De esos nombramientos, más del 80% de los CEO entrantes asumió el cargo por primera vez, sin haber dirigido previamente una empresa, y más de dos tercios sin haber formado parte de una junta corporativa. Para James Citrin, de la consultora Spencer Stuart, este fenómeno responde a un cambio de contexto: “estamos en un nuevo entorno, y alguien que va a repetir los manuales del pasado no es necesariamente el adecuado”, dijo en entrevista con el citado medio.

Solo en el último trimestre del año pasado compañías con una capitalización conjunta de US$ 1,3 billones designaron nuevos CEO, entre ellas Verizon y Yum Brands —propietaria de KFC, Pizza Hut y Taco Bell—. La tendencia continuó en 2026, con movimientos en la cúpula de empresas como Walmart, Procter & Gamble y Lululemon. Incluso, a comienzos de febrero grandes compañías como The Walt Disney Company y PayPal anunciaron nuevos líderes.